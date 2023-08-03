Россия готова продолжать войну в Украине еще два-три года – эксперты правительства ФРГ

Западные эксперты считают, что у России хватит боевых сил продолжать ведение военных действий. Это может продолжиться еще 2-3 года.

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Об этом сообщает немецкое джерело BILD. Как заявили в источнике, Россия может увеличить количество активных солдат до трех миллионов, если того потребует ход войны на Украине.

Также Москва готова продолжать войну еще два-три годы. Тогда, по данным источника, в российской армии будет больше активных солдат, чем в вооруженных силах Китая. Хотя уровень подготовки многих из этих солдат вряд ли будет очень высоким, существуют и огромные проблемы российских вооруженных сил с их экипировкой.

Исходя из актуального хода войны, маловероятно, что российские войска в Украине когда-нибудь снова перейдут в наступление. Но на Западе считают, что полностью исключать такой сценарий не следует.

В этом случае, предупреждают эксперты, сотни тысяч российских солдат с многолетним боевым опытом могут оказаться на восточном фланге НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украина может победить в войне с РФ к концу 2023 году. Во многом это зависит от поддержки США и других союзников на Западе, которые должны твердо заявить о желании нашей победы. Такой прогноз озвучил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

– Война, развязанная Россией в Украине, закончится только тогда, когда государство-террорист развалится на маленькие государства. РФ должна полностью измениться и потерять власть и амбиции, которые сегодня имеют. Такое мнение высказал главнокомандующий Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем.

– Президент Украины Владимир Зеленский, находясь на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, высказался о сроках войны. Он логично отметил, что она будет продолжаться до победы украинцев.

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