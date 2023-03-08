Кремль готовит эскалацию на фронте и экономит 'Калибры', – эксперт

В ближайшие недели может произойти эскалация на фронте, главным фактором которой будет погода. Готовясь к этому этапу, страна-террорист Россия будет накапливать запасы ракет "Калибр" и не будет тратить их на нанесение масштабных ударов по Украине до его начала.

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К эскалации готовится и украинская армия, и армия оккупанта, активные боевые действия могут начаться еще до того, как этому будут способствовать погодные условия. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

"Что касается перспективы эскалации в плане наступления и контрнаступления, то совершенно очевидно, что подготовка к этому идет как с украинской, так и с российской стороны. Ключевым фактором будут погодные условия", – подчеркнул он.

В этом контексте эксперт пояснил, что для применения тяжелой техники крайне важно состояние почвы – она должна достаточно высохнуть. Однако он предположил, что "каждая из сторон будет пытаться перехватить инициативу, то есть предупредить действия противника и навязать свою игру", а значит, кто-то может не дождаться момента, пока почва станет пригодной для активных военных действий.

"По большинству прогнозов, это должно произойти в середине апреля. К тому времени, очевидно, уже установится сухая погода, но если одна из сторон начнет наступление раньше, другая сторона также будет вносить коррективы", – спрогнозировал Мельник.

Говоря о носителях ракет "Калибр", находящихся в Черном море, эксперт отметил, что их могут использовать для атак по Украине, но не таких массированных, которые были в предыдущий период. "Один из ограничивающих факторов состоит в том, что Россия накапливает определенные запасы для того, чтобы проводить эти атаки в момент, когда будет ожидаемое наступление", – пояснил эксперт.

Полную версию интервью с Алексеем Мельником вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, Главное управление разведки обнародовало аудиозапись разговора российского оккупанта, в котором тот предупреждает о предстоящем вскоре контрнаступлении ВСУ и наступлении армии РФ. В то же время оперативном командовании "Юг" сообщили о том, что в Черном море находятся носители ракет "Калибр".