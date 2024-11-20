Кремль готовится к остановке войны по линии соприкосновения. Интервью с Курносовой

Официальный Кремль заявляет, что сценарий замораживания войны, остановки боевых действий по линии разграничения является для него неприемлемым. На самом же деле это не более, чем игра на повышение ставок. Ведь одновременно с подобными мессенжами российская оккупационная армия пытается продвинуться как можно дальше в Украине – очевидно, до 20 января, даты, на которую назначена инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

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Кем для Кремля является Трамп? Другом? Врагом? Союзником или соперником? Опасной и сильной черной лошадкой, от которой можно ожидать чего угодно, в том числе снижения мировых цен на нефть. Если это действительно произойдет, глава Кремля Владимир Путин потеряет один из самых главных рычагов своей войны – экономический, и будет вынужден договариваться.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сценарий заморозки "военного конфликта" в Украине по линии разграничения является неприемлемым для руководства РФ. Так в Кремле отреагировали на идею, которую якобы может предложить президент Турции Эрдоган. Мы также знаем, что подобные предположения озвучиваются и в отношении избранного президента США Трампа. По вашему мнению, почему Москва против такого варианта окончания войны?

– Я считаю, что сейчас это некая попытка поднять ставки. Потому что, с одной стороны, мы слышим слова Пескова, а с другой стороны, мы видим явное усиление боевых действий со стороны Кремля и попытку максимально продвинуться до дня инаугурации Дональда Трампа. Это видно невооруженным глазом.

Таким образом, они держат у себя в голове такую возможность замораживания конфликта по линии соприкосновения, поэтому и пытаются отодвинуть ее как можно дальше.

– До сих пор остается загадкой, какую именно модель урегулирования конфликта изберет Трамп. Но если он при определенных условиях потребует от Путина выведения российских войск с территории Украины, будет ли Путин согласен выполнить это требование? Достаточно ли большим авторитетом для Путина является Трамп?

– Как мне кажется, Трамп, в первую очередь, будет делать ставку на экономическое ослабление России. Если действительно речь будет идти об увеличении добычи нефти (в США. – Ред.) и таким образом мировая цена на нефть упадет, то те экономические проблемы, которые сегодня есть у России, усугубятся кратно. У Путина резко сократится экономическая возможность ведения войны. И это вынудит его так или иначе о чем-то договариваться.

– Как вы думаете, кто сегодня Трамп для Путина? Авторитет? Друг? Враг? Соперник?

– На мой взгляд, сегодня Трамп для Путина – непонятный сильный игрок. Путин плохо понимает, как будет играть Трамп, в какую сторону и чего от него ожидать. И это его нервирует.

– Ситуация в Курской области России развивается достаточно динамично. Путин бросил дополнительные силы, включая силы КНДР, чтобы вытеснить ВСУ. Допускаете ли вы вариант, при котором Путин согласится на то, что эти территории РФ останутся под контролем Украины, если полностью вытеснить ВСУ не удастся?

– Если территория в Курской области останется неподконтрольной, это будет для Путина очень болезненным. Но и то, что будет происходить там дальше, остается большим вопросом. Предположим на секунду, что там будет попытка какого-то другого государственного строительства России – это может тоже быть дополнительным источником головной боли для Кремля.

Пока очень много непонятных моментов, слишком много вопросов остается открытыми. Но в любом случае это очень болезненный вопрос, который сегодня Кремль не понимает, как решить, тем более, как мы видим, жители Курской области, возмущенные тем, как ведут себя российские власти, начали выходить на протесты.

– Считаете ли вы, что Украина, ВСУ могут использовать Курскую область как козырь в ситуации, когда, как вы сказали, Курская область была бы более болезненной потерей для Путина, чем потеря временно оккупированных украинских территорий?

– Безусловно, это может быть одним из козырей. Другое дело, как этот козырь будет разыгрываться. Давайте посмотрим, как будут развиваться события.

– Вы знаете, что сегодня озвучиваются различные варианты окончания войны, в частности, и такой: под контролем РФ остаются временно оккупированные территории, а подконтрольные украинскому правительству территории принимают в состав НАТО. Считаете ли вы, что такой вариант возможен с точки зрения логики Кремля?

– Тут проблема не столько в логике Кремля, сколько в НАТО. Мы не знаем примеров, чтобы страна, которая имеет территориальные проблемы, была принята в НАТО до разрешения этих проблем. Мы понимаем, что в НАТО решения принимаются консенсусом. Соответственно, есть ряд стран, которые будут максимально тормозить этот вопрос.

Поэтому теоретически такая возможность могла бы существовать, но мне кажется, что не стоит думать о ней в ближайшей перспективе.

– Мы видим, что Кремль практически проиграл в Молдове – там победу на выборах одержала проевропейская президент Майя Санду. Мы видим, как Кремль пытается поглотить Абхазию, как хочет отвернуть от Европы Грузию. Можно ли сказать, что на фоне этих событий только Украина остается единственной возможностью для Путина добиться результатов на постсоветском пространстве в течение его бесконечной президентской каденции или даже жизни?

– Я бы все-таки рассматривала это под несколько другим углом зрения. Мы прекрасно понимаем, что проблема Путина заключается не столько в территориальных захватах, сколько в политическом контроле, по крайней мере, над всем постсоветским пространством, а лучше – над всей Восточной Европой. Это его главная задача, и он двигается именно к ней.

Поэтому и в Грузии, и в Абхазии у него, скорее, получилось, чем нет, потому что сегодня пророссийские силы подтасовали выборы и нарисовали себе победу. В Молдове почти получилось. Более того, ситуация там очень и очень нестабильная, потому что, кроме Приднестровья, которое уже практически выведено из состава Молдовы, ситуация в Гагаузии становится очень сложной.

Это стандартная схема, по которой они идут. Так же, как это было на Донбассе, так же это сегодня происходит в Гагаузии. Сначала они пытаются перекупить региональных политиков, перетащить их на свою сторону и таким образом раскачивать ситуацию в стране. Поэтому, на мой взгляд, ситуация в Молдове очень сложная. Москва пытается продолжать там вести игру.

Европа должна понимать: пока Путин находится у власти, жить спокойно никому не удастся. Поэтому самой главной задачей должно быть политическое отстранение от власти Путина. Пока не будет поставлена такая задача, ситуация будет развиваться в большем или в меньшем масштабе, но негативно.