Кремль хочет завезти рабочих из КНДР на оккупированные территории Украины – ЦНС

Президент РФ Владимир Путин уговорил главу Северной Кореи Ким Чен Ына открыть "дипломатические представительства" в оккупированных Донецке и Луганске. Главная задача этих псевдодипломатических учреждений – содействие ввозу граждан КНДР на строительные работы.

Об этом 17 сентября рассказали в Центре национального сопротивления (ЦНС) Сил спецопераций ВСУ. Там отметили, что по результатам встречи диктаторов на Дальнем Востоке был подписан ряд договоренностей, касающихся временно оккупированных территорий Украины.

"Кремлевский диктатор уговорил коллегу из Пхеньяна открыть свои "дипломатические представительства" в Донецке и Луганске. Главная задача этих псевдодипломатических учреждений не усиление экономического взаимодействия или содействие туризму (потому что этих вещей не существует в КНДР), а содействие ввозу на ТОТ рабочих и привлечению северокорейских граждан к выполнению строительных работ в этих регионах", – объяснили в ЦНС.

В ведомстве добавили, что такие действия Москвы указывают на нехватку рабочих из самой РФ или трудовых мигрантов из Центральной Азии, которых она могла бы привлечь для строительства инженерно-фортификационной инфраструктуры и для строительства в интересах оккупационных администраций.

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Весной и летом уже были зафиксированы попытки вербовки трудовых мигрантов в армию РФ. Поэтому не исключено, что рабочие отряды граждан Северной Кореи будут применены для поддержки оккупантов, отметили в ЦНС.

Там также напомнили, что в конце июля МИД РФ создал на Донетчине и Лугнащине свои региональные "представительства" для привлечения иностранцев к трудовой миграции и содействия созданию предприятий иностранцами.

Также работники таких "представительств" должны активно работать над созданием новых "дипуучреждений", чтобы в дальнейшем говорить о "международном признании" принадлежности оккупированных территорий к стране-агрессору.

До 2022 года такую роль для Москвы играли представители так называемого Содружества непризнанных государств (Абхазия, Нагорно-Карабахская Республика, Гагаузия, Приднестровская Молдавская Республика и Южная Осетия), с 2014 года регулярно посещавшие оккупированные Крым и Донбасс, отметили в ЦНС.

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