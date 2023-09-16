Оккупанты могли перебросить на Арабатскую стрелку несовершеннолетних 'военных': в сети всплыли доказательства

Россия продолжает превращать временно оккупированную Арабатскую стрелку на Херсонщине в военную базу. В частности, российские оккупанты разместились в здании школы в населенном пункте Счастливцево.

При этом по традиции захватчики пытаются спрятаться за спинами детей: по данным источников OBOZREVATEL, в населенный пункт завезли предположительно несовершеннолетних. Подтверждение этого факта появилось в сети.

По данным источников OBOZREVATEL, российские оккупанты превратили курортную Арабатскую стрелку на Херсонщине в собственную военную базу и, предположительно, завезли туда несовершеннолетних.

Школа, где расположились оккупанты, по данным источника, находится на улице Мира.

Там же замечены привезенные откуда-то "нахимовцы", судя по внешнему виду, не достигнувшие совершеннолетия.

Видео дня

Эта информация нашла также подтверждение в сети. Пользователь запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" под ником "Максим Маскимав" 16 сентября выложил фото, на котором он с еще одним молодым человеком позируют в "нахимовской" форме.

Пользователь также указал локацию, где находится: село Счастливцево в Херсонской области. Отметку он поставил на одном из зданий по "улице Ленина" (ныне – улица Мира). Именно там расположена упомянутая Счастливцевская общеобразовательная школа.

При этом, судя по информации профиля, автор фото родился в 2000 году, однако внешний вид обоих "нахимовцев" заставляет усомниться не только в том, что им исполнилось по 23 года, но и в том, что они достигли совершеннолетия.

Напомним, ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, как оккупанты пытаются укрепиться на Херсонщине. По ее словам, захватчики проводят ротацию и строят "оборонительные рубежи".

Тем временем украинские воины методично наносят оккупантам потери. Так, накануне, 15 сентября, на юге украинские воины уничтожили три вражеских лодки с экипажами.