Кремль может прекратить боевые действия: генерал назвал условие

Освобождение временно оккупированного Крыма станет большим ударом по всей системе организации войны страны-агрессора России. За этим может последовать прекращение боевых действий в Украине.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. "Я различаю понятия прекращения ведения боевых действий и прекращения войны", – уточнил он.

Генерал согласился с выводами, к которым пришел экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес о том, что Крым – решающая территория войны.

"Я соглашусь с Ходжесом. Он говорит о том, что здесь не только военная подоплека, но и военно-политическая стратегического порядка. Если в ближайшее время удастся освободить Крым, то это будет существенным ударом по всей системе организации войны со стороны РФ, и это может быть одним из условий прекращения ведения боевых действий", – сказал Романенко.

Он допустил, что возможна ситуация, когда Украина и Россия не подпишут мирный договор по итогам войны, как это было в случае Японии. Как известно, эта страна до сих пор не подписала мирный договор с Россией по итогам Второй мировой войны.

"Нас может ожидать та же ситуация, если в России будет реакционный режим, который будет вести себя соответствующим образом и с которым не удастся заключить какой-либо договор по войне", – сказал генерал.

"Для нас мир будет только тогда, когда будут учтены наши интересы, на любой другой договор мы не пойдем. Это не весна 2022 года, когда была тяжелая ситуация, когда политическая сторона Украины была готова подписать документы, связанные с тем, чтобы вернуться на исходные позиции 24 февраля. Мы окрепли, и теперь будем бороться за возвращение к границам 1991 года", – подытожил генерал.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение Крыма может происходить как военным, так и дипломатическим путем. По мнению главы государства, до тех пор, пока украинский полуостров не будет деоккупирован, нельзя говорить о стабильном мире на европейском континенте.