Кремль не ожидал такой дерзости: Бессмертный относительно реакции мира на события в Курской области РФ. Видео

Западные СМИ до сих пор находятся в эйфории из-за наступления Сил обороны Украины на Курскую область России и продолжают давать прогнозы относительно операции "по своему вкусу". Это может говорить о том, что события на Курщине имеют определенную поливариантность. Основной вопрос у всех, даже в Кремле, не только в том, откуда Украина взяла такую силу, а в том, что будет дальше.

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Об этом сказал эксперт по международной политике Роман Бессмертный в эфире OBOZ.Talk в понедельник, 12 августа. Он отметил, что лидеры великих государств пока воздерживаются от комментариев, а коммуникация идет не на уровне пресс-секретарей и руководителей департаментов, которые первые три дня также находились в полном оцепенении, не понимая, как комментировать события.

По мнению эксперта, тот, кто задумывал эту операцию, понимал, что она будет очень многовариантной – что будет дальше и чем она может закончиться очень сложно спрогнозировать.

"Это говорит о том, что события в Курске обладают поливариантностью. Например, сегодня у меня спросили, возможен ли поход на Москву. Да, возможен. А поход на Новосибирск возможен? Возможен. А на Воронеж? Тоже возможен. То есть ситуация выглядит так, что тот, кто задумывал эту операцию, понимал, что она многовариантна. Почему такой трагический вид имеет московский фюрер и его свита? Потому что они не могут понять не то, откуда взялась сила, а что будет дальше", – сказал Бессмертный.

В РФ, по убеждению эксперта, просто ужасаются, когда получают сообщение о том, что бронетехника находится в одном месте, а чуть позже уже в 40 километрах от него. Это происходит потому, что вся военная наука построена на установках прошлого тысячелетия и века.

"Эти люди живут в сталинской системе ведения войны, потому что не читали Сунь-цзы, Свечина и Триандофиллова. Эти книги лежат, они возле них ходили, но никогда не открывали. Тот, кто читал эти вещи, хорошо понимает, что при такой поливариантности поймать противника невозможно, потому что не знаешь, где он появится через несколько часов, и что тебе делать. Это наводит колоссальный ужас на фюрера и его свиту и сеет полное непонимание в мире", – отметил Бессмертный.

Что касается реакции Запада на события в Курской области, то эксперт обратил внимание на первые брифинги Госдепа и Пентагона. Представители ведомств заявили, что это дело Украины и эти события "не выходят за рамки нашего сотрудничества, но мы здесь не при делах".

"Эта последняя фраза, если внимательно посмотреть брифинги, говорила о том, что они как бы насмехаются над аудиторией, над журналистами. Для меня очевидно, что непосредственно участие в происходящем принимал Пентагон и были хорошо проинформированы в Лондоне, Париже и Берлине. Это видно по тому, как мгновенно выдвинулись спичрайтеры. То есть те, кто умеет на эту тему говорить, зарядили очень крепко. Они сказали примерно так: если дело провалится, это дело Украины. А если все придет гуд, то мы здесь тоже были, но не хотели разглашать тайну под десятью замками. Запад любит победителей, это факт", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал операцию Сил обороны Украины на территории Курской области России. Во время визита в Киев он назвал действия украинских военных смелыми и блестящими.

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