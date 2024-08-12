'Смело, блестяще, красиво. Продолжайте': американский сенатор-республиканец впечатлился действиями Сил обороны на Курщине во время встречи с Зеленским

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал операцию Сил обороны Украины на территории Курской области России. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве он назвал действия украинских военных смелыми и блестящими.

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Грэм призвал защитников Украины продолжать наступление, а виновником этих событий назвал российского диктатора Путина. Видео визита делегации Сената США опубликовали в понедельник, 12 августа, на официальном Telegram-канале Зеленского.

"Что я думаю о Курской области? Это смело, блестяще, просто красиво. Продолжайте в том же духе. Путин начал это, надерите ему з*дницу", – заявил американский политик.

"Прошло два года войны, вы продолжаете стоять на своих позициях и зашли на территорию России. Мы гордимся вашим руководством. Вы демонстрируете многое, что я никогда не видел. Говорили, что Киев упадет за три дня? Все они ошибались. И вы уже на территории России... Это смело и здорово. Теперь россияне уже платят цену", – добавил Грэм.

Также он заявил, что будет склонять главу Штатов Джо Байдена к тому, чтобы у Украины было все необходимое, чтобы "выиграть войну, которую нельзя проиграть". В частности, он будет призывать президента снять ограничения для ВСУ на удары американским оружием в глубь России.

"Если мы сделаем все правильно, другие агрессоры по всему миру будут с меньшей вероятностью врываться к своему соседу, если мы будем с Украиной и победим. Так что, администрация, снимите ограничения и разрешите использование оружия для сдерживания вторжения. Давайте думать об Украине долгосрочно, а не краткосрочно. Давайте подписывать стратегические соглашения, которые будут касаться Соединенных Штатов и Украины экономически настолько, насколько будет достигать глаз, и мы выиграем эту войну", – заявил он.

Сенатор США Ричард Блументаль со своей стороны назвал прорыв ВСУ в Курской области историческим.

"Прорыв в Курске на фронте исторический. Это масштабный прорыв. Хорошие новости, большие новости, обещающие еще больше потенциальных прорывов", – отметил политик.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны сейчас контролируют около 1000 квадратных километров на Курщине. Бои идут практически по всему фронту.

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