'Кремль осознает опасность': Фейгин оценил возможность 'взрыва' антивоенных настроений в России

В России все меньшее количество граждан поддерживают так называемую "специальную военную операцию". Ведь если в начале российского вторжения для россиян все выглядело приподнято, концепция "маленькой победоносной войны", то сейчас эту войну такой точно не назовешь.

Видео дня

В то же время, Кремль осознает опасность распространения антивоенных настроений в стране, поэтому усиливает контроль за информационным пространством и вкладывает ресурсы для укрепления карательной машины. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

По его словам, так называемая "СВО" явно теряет поддержку, и это объективный процесс. Россияне стремятся к окончанию войны, это их желание в 2024 году, и они его выражают, хотя и осторожно.

"Поэтому вполне предполагаю, что и "СВО" тоже теряет в поддержке, потому что просто это долго продолжается. Это не вчера началось – и непонятно, когда это закончится. Людей это пугает. Ведь чем дольше идет война, тем больше погибших, тем больше затрат, больше всего. И могу точно свидетельствовать, что сама атмосфера в России явно не способствует тому, чтобы эту "СВО" население поддерживало все больше, потому что люди не привыкли жить в состоянии войны, и они не очень этого хотят.

Если поначалу все выглядело бравурно, концепция "маленькой победоносной войны", то сейчас так эту войну точно не назовешь. Ее никак не назовешь ни маленькой, ни быстротечной, ни победной", – подчеркнул Фейгин.

Поэтому антивоенные настроения, однозначно, в России есть и будут расти. Однако предстоящие выборы вряд ли станут катализатором взрыва подобных настроений.

"Пока, на сегодняшнюю минуту, мы не видим таких признаков. До выборов остается три месяца, и мы должны увидеть хоть какие-то предпосылки для этого. Пока их нет", – заявил эксперт.

В то же время, карательная машина России лишь усиливает свою мощь, в нее вкладывают значительные силы и средства.

"Очевидно, что Кремль осознает опасность. Собственно нет никаких признаков ослабления этой машины, нет тенденций к нему.

Средства для этого есть, возможности для этого есть, силовой аппарат работает. Нет-нет, с этой точки зрения эта репрессивная политика имеет ресурс. И этот ресурс очень силен", – добавил Фейгин.

Ранее сообщалось, что власти России продолжают усилия по консолидации контроля над информационным пространством перед мартовскими президентскими выборами. Она принялась наказывать медиа и отдельных граждан за распространение "фейков", в которых якобы дискредитируется русская армия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!