Кремль планирует атаки на критическую инфраструктуру Украины, но есть хорошая новость, – Крамаров

Страна-агрессор Россия накануне очередного отопительного сезона постарается уничтожить критическую инфраструктуру Украины. Однако, в отличие от предыдущего года, на этот раз возможностей для этого у оккупанта гораздо меньше.

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Враг в настоящее время сосредотачивает усилия на разведке средств ПВО, защищающих такие объекты в Украине. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

"Я абсолютно убежден в том, что Россия не отказалась от планов уничтожения нашей критической инфраструктуры. Разведывать ее наверняка нет смысла, ведь они и так знают, где находятся наши объекты. Скорее, они больше делают акцент на том, чтобы разведать, где и какие средства ПВО и на каких участках у нас установлены для прикрытия критической инфраструктуры", – отметил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что сейчас враг потерял возможность наносить массированные удары, как это было в прошлом году. В первую очередь, это связано с нехваткой ракетного вооружения.

"Итак, враг не отказался от атак, но будет пытаться бить осторожнее, но точнее", – спрогнозировал Крамаров.

Эксперт также добавил, что ракеты, которые используются оккупантом для атак на гражданские объекты в Украине, и ракеты, которые он применяет на фронте – это "несравнимые ресурсы", а значит, ожидать, что из-за попытки уничтожить критическую инфраструктуру Украины уменьшится интенсивность атак врага на подразделения украинской армии, не стоит.

"Это несравнимые ресурсы. Как правило, на линии фронта они использовали ракеты С-300 "земля-земля". Они у них также есть в достаточном количестве. Это будет два параллельных процесса. На фронте так же будут продолжаться тяжелые бои. По меньшей мере, им нужно удержать оборону на юге", – заметил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сообщил, что страна-оккупант Россия сейчас проводит разведку объектов критической инфраструктуры Украины. По его оценкам, атаки могут начаться в конце сентября или октябре.