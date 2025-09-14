Кремль проиграет войну с НАТО за два дня, но снова будет атаковать: интервью с антироссийским активистом Обуховым

Страна-агрессор Россия не планирует вступать в войну с НАТО, несмотря на ракетно-дроновую атаку на Польшу, совершенную 10 сентября. Кремль будет продолжать подобные провокации, каждый раз играя с огнем, балансируя на грани, но не переходя ее. В Москве прекрасно осознают, что война с НАТО будет означать военное поражение России за считанные дни. Несмотря на то, что оккупационная армия в Украине не показывает больших успехов, эта война стала парадигмой, сутью и неотъемлемой частью путинской России, поэтому она может продолжаться еще в течение 2-3 лет.

Для настоящего прорыва армия РФ должна в три раза превосходить по численности нынешнюю, а также быть в разы лучше оснащенной, чем сейчас. Для этого нужна, как минимум, всеобщая мобилизация, но разговоры об этом – не более, чем пропагандистские лозунги. Кремль не пойдет на такой шаг.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

– 10 сентября мы стали свидетелями достаточно знаковой ситуации: Россия запустила дроны на Польшу, но при этом реакция НАТО была фактически минимальной. Не была задействована ни четвертая статья Устава НАТО, ни тем более пятая. В то же время мы понимаем, кто такой Путин: он идет вперед, если его не остановить. Считаете ли вы, что после такого удачного "теста" он решит предпринять новые шаги, еще более агрессивные, в частности, по отношению к странам Европейского Союза?

– Все, что будет делать сейчас Россия и Путин, коллективный Путин, – это провокации, которые не дойдут до реальной войны с НАТО. Задача Москвы и Путина – постоянно нервировать соседние страны, Литву, Польшу, Финляндию. Будут провокации, но не будет доходить до каких-то боевых действий. Это всех будет раздражать, это всех будет напрягать. Это будет как бальзам на душу российскому обывателю, который зомбирован. Он будет рад, что, дескать, мы теперь можем и то, и то.

Но и Путин, и его "министерство войны" прекрасно понимают, что они проиграют войну с НАТО в два дня. Ему это совершенно не интересно и не надо. А до ядерной войны никогда дело не дойдет, ведь это будет означать конец России. А Путин хочет жить 150 лет или даже вечно. Я думаю, что разведка это понимает, но политики ведут себя немного по-другому.

– Но ведь, по большому счету, устраивая такие провокации и атаки, Путин играет с огнем. Понятно, что Трамп реагирует на такие действия достаточно странно, но Евросоюз – это другая история. Если в этот раз атака на Польшу сошла Путину с рук, то это не значит, что следующая атака на какую-то страну НАТО точно так же сойдет с рук.

– Все это оценивается предварительно, все предсказуемо. Риски просчитываются. Путин не пойдет слишком далеко, зная, что за этим может последовать какой-то ответ – более болезненный, чем тот, который был. Но сейчас фактически никакого ответа нет, и это тоже было заранее понятно и предсказуемо. Так что эти залеты, прилеты без каких-то разрушений, без жертв… Это раздражитель.

Примерно то же самое происходит и в Украине, но с гораздо более печальными результатами. Здесь гибнут люди, большие разрушения. Но Путин не может больше ничего сделать. Вернее, они все не могут. Они понимают, что войну проиграли, но признаться в этом не в состоянии. Война для России – это парадигма. В Европе пока этого не понимают.

– Обратите внимание, что оккупационная армия практически не продвигается в Украине или продвигается на минимальные расстояния. Несмотря на все это надувание щек, по факту ничего не получается. В чем главная причина, по вашему мнению?

– Причина в том, что экономика не позволяет, ресурсы не позволяют России делать что-то такое, предпринимать какие-то шаги, которые могут стать прорывными. То есть это численность армии в три раза больше, чем сейчас. А это, значит, что нужна мобилизация. Кроме того, армию надо оснастить, одеть, накормить. И бросить уж не знаю сколько трупов на все направления. То есть реальной силы у России нет. У Украины тоже особо нет. Отсюда и паритет.

– Сразу же после атаки на Польшу Дугин заявил, что это отличный момент для тотальной мобилизации в России. Допускаете ли вы такой вариант развития событий?

– Я думаю, что Дугин вместе с Соловьевым и прочими могут говорить все, что угодно, но это мыльные пузыри, которые лопаются, которые рассчитаны на пропаганду, на уже оболваненных людей. Скорее всего не будет никакой мобилизации. Да, будет какая-то скрытая мобилизация, которая фактически продолжается постоянно.

Надо готовиться к тому, что, если ничего не изменится в Европе и в Украине, война будет продолжаться еще 2-3 года. Потому что Путину это выгодно, его окружению выгодно. Они уже не могут жить без войны. Вся страна поставлена на военные рельсы.

Пока Европа не начнет говорить о неонацизме в России, ничего не будет. Этот яд уже проник, он уже в головах европейских обывателей. Эта пропаганда работает, а Киев пока практически ничего не делает для того, чтобы эту пропаганду нейтрализовать. Вот в этом большая проблема, потому что с этого все начинается.

– Действительно, это парадокс. Нам в Украине кажется очевидным, где добро, а где зло, кто преступник, а кто жертва. Но оказывается, что в Европе это не настолько очевидно, поскольку люди подвержены кремлевской пропаганде.

– Поэтому так важно доносить информацию и до людей, и до политиков. Если вы, допустим, знаете, что этот человек убийца, он кого-то застрелил, но у вас нет доказательств, нет орудия преступления, нет пули, нет револьвера, осудить его невозможно. По крайней мере, в демократической стране. Но я не перестану повторять, что еще десять лет назад в России утвердился неонацизм. Пока это отрицается, но это именно та "пуля" и тот "пистолет", из которого произведен "выстрел".

Я думаю, что когда-то на Западе это поймут. Но для одного человека это довольно сложная задача, это требует много времени.

– А как же российская оппозиция? Время от времени организовываются какие-то оппозиционные встречи, форумы и так далее. По вашим оценкам, способна ли российская оппозиция на что-то? Или уже нет?

– Нет, это не та оппозиция, на которую можно рассчитывать. Потому что ее задача, скорее, условно говоря, какой-то заработок на своей деятельности. Та же вдова Навального и прочие. Даже те, кого обменяли. Среди них есть "консервы", которые принесли больше вреда для оппозиции в самой России, будучи там, чем пользы. Мне даже не хочется говорить о российской оппозиции.

Когда меня начали называть российским оппозиционером, я был против, ведь я никакого отношения к этому не имею. Я антироссийский активист. И не надо меня путать с тем, к чему я не имею отношения.

Поэтому ни на какие форумы, ни на какие тусовки я, даже если пригласят, не пойду. Это не та оппозиция, которая существовала во времена нацистской Германии, когда антифашисты уехали в Британию, в Швецию, где вели активную деятельность. Это не то.

Так что рассчитывать на нее не надо. Надо, скорее, рассчитывать на активистов западных стран – Германии, Британии, США, – которые могут повлиять на своих политиков. А что может российская оппозиция? Они не граждане. Необходимо, чтобы это исходило от граждан тех стран, которые имеют какие-то сильные рычаги влияния в мире.