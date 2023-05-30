Кремль пытается скрыть: разведка Британии рассказала о "нюансах" с военным бюджетом РФ

Россия тратит огромные деньги на неспровоцированную агрессивную войну против Украины, поэтому пытается скрыть реальные военные расходы. Для этого Кремль использует в том числе секретные статьи бюджета.

Видео дня

На это обратила внимание британская разведка. Соответствующий отчет опубликован 30 мая на Twitter-странице министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) считает, что военные расходы Российской Федерации выросли на 9,2% в 2022 году – до 86,4 млрд долларов США. Такие данные были опубликованы 25 мая 2023 года. По подсчетам SIPRI, это составляет 4,1% валового внутреннего продукта РФ.

Однако, как подчеркнула британская разведка, истинные военные расходы страны-агрессора неизвестны. Это связано с "более широким использованием засекреченных статей бюджета, особенно с февраля 2022 года, и отсутствием прозрачности", отметила пресс-служба.

Так, Москва лишь недавно возобновила публикацию сводных данных о расходах (что было приостановлено в мае 2022 года).

"Почти наверняка военные расходы остаются повышенными, и это оказывает давление на российские государственные финансы", – заявили разведчики Соединенного Королевства.

Как писал OBOZREVATEL:

– Доходы России от экспорта газа в Европейский Союз могли уменьшиться в восемь раз, заявили недавно в Financial Times.

– Также РФ стала меньше зарабатывать на продаже своей нефти. Несмотря на то что в марте 2023-го страна экспортировала рекордное количество ресурса со времен пандемии COVID-19, ее доходы от этого сократились почти вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!