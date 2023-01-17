Кремль раздувает сепаратизм в Азербайджане для крымского сценария – СМИ

Ставленник Кремля, руководящий армянским сепаратистским анклавом в зоне военного контроля РФ в азербайджанском Карабахе Варданян публично фальсифицирует данные о численности "подопечного" населения, об этом сообщает "5 канал".

Видео дня

Варданян почти в каждом выступлении повторяет цифру в 120 тысяч человек – жителей армянского анклава в Карабахе. Но объективный анализ дает совершенно другую цифру – не более 40 тысяч человек.

Так, согласно официальным данным предыдущего руководства сепаратистов (Варданян пришел к власти в ноябре 2022 г.), в 2017 г. численность населения анклава в его прежних границах, включая 7 оккупированных районов Азербайджана (освобожденных потом по итогам войны 2020 г.), составляла 147.000 человек. Но, по словам сотрудника католического фонда Aiuto alla Chiesa che soffre (ACS), в 2021 г. участвовавшего в миссии по сбору данных о беженцах в Карабахе, реальная численность тамошнего армянского населения до начала войны достигала лишь около 103.000.

Руководство сепаратистов завышало количество жителей анклава примерно на 30% - утверждает он.

Делалось это, чтобы скрыть постоянный отток населения в Армению и РФ вследствие тяжелого социально–экономического положения и коррупции. Кроме того, власти анклава использовали завышенные демографические данные в целях обоснования притязаний на 20% суверенной территории Азербайджана, оккупированной при поддержке российских военных в 1991–1993 гг.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в результате войны, завершившейся 10.11.20, девяносто одна тысяча армян Карабаха переселились оттуда в Армению.

Согласно же данным Ватикана, собранным в Карабахе в октябре 2021 г. миссией фонда ACS, после войны вернулись лишь около 25.000 из 91.000. В течение минувшего года никаких сообщений о массовом возвращении армян в Карабах не было даже со стороны сепаратистского руководства. Таким образом, реальная численность населения армянского анклава в Карабахе составляет никак не более 40.000 (103.000 – 91.000 +25.000). То есть, сепаратисты и их московские покровители в 3 раза завышают количество армян в зоне контроля военного контингента РФ.

С началом полномасштабной агрессии против Украины армянские сепаратисты Карабаха, а также политики соседней Армении стали выступать за усиление российского военного контингента, о необходимости его бессрочного здесь пребывания, и за проведение референдума о присоединении к РФ. При этом они даже не скрывали, что в качестве образца рассматривают аннексию Крыма.

Еще 18 марта прошлого года бывший глава делегации Национального собрания Армении в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Гегамян заявил: "В Арцахе должен быть проведен референдум по одному из вопросов повестки дня, который касается присоединения к России, как в Крыму восемь лет назад".

25 марта "Совет безопасности" сепаратистского анклава утвердил обращение к кремлевскому диктатору с просьбой "пересмотреть нынешнюю численность российских миротворцев и количество обслуживающих их средств и, соответственно, увеличить число военнослужащих и военной техники" в азербайджанском Карабахе.

31 марта бывший глава Аскеранского района Карабаха Барсегян призвал сепаратистские власти "в максимально сжатые сроки организовать общегосударственный референдум на тему присоединения Арцаха к Российской Федерации".

8 апреля в ходе митинга в поддержку агрессии РФ против Украины, состоявшегося в Парке Победы Еревана, бывший и. о. директора Службы национальной безопасности Армении Амбарцумян заявил: "В Арцахе начали собирать подписи с надеждой собрать их достаточное количество, чтобы поднять вопрос о вхождении в состав России".

14 апреля экс–премьер Армении Багратян заявил: "Арцах хочет войти в состав России". Он назвал положительным то, что "Арцах с Россией имеют вертикальные отношения".

10 мая бывший глава делегации Национального собрания Армении в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Гегамян заявил: "Республика Арцах должна официально обратиться к властям Российской федерации, чтобы войти в состав Российской федерации. Как это произошло в 2014 году в Крыму".