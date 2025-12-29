'Кремль снова пытается выдать желаемое за действительное': в Силах обороны опровергли заявления россиян о контроле над частью Константиновки

Кремль заявляет об "успехах" российской армии, хотя факты этого не подтверждают. Украинские военные продолжают удерживать оборону и уничтожать противника на подступах к Константиновке (Донецкая область).

Как сообщают на Facebook-странице 19-го армейского корпуса, захват оккупантами части Константиновки – миф. Также бойцы поделились кадрами уничтожения оккупантов.

"Кремль снова пытается выдать желаемое за действительное и заявляет об "успехах" российской армии на поле боя. Однако ни один из этих тезисов не подтверждается фактами. Мифом является и утверждение о якобы контроле над частью Константиновки", – отмечают военные.

Украинские защитники уверенно удерживают оборону на подступах к Константиновке и наносят потери оккупантам. По словам украинских военных, дезинформация Кремля рассчитана на влияние на международное сообщество, особенно во время переговоров.

"Россия пытается влиять дезинформацией на международное сообщество, особенно в период переговоров. И эти попытки не будут иметь никакого результата – кроме увеличения потерь среди оккупантов", – говорится в заметке 19-го армейского корпуса.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на заявления о якобы захвате россиянами города Родинское (Донецкая область), оккупантам не удалось установить контроль над населенным пунктом. Украинские военные продолжают сдерживать врага.

Также напомним, российское оккупационное войско пытается выбить Силы обороны из Покровска (Донецкая область), однако несет потери на подступах. Украинские подразделения продолжают контролировать северную часть города, срывая планы оккупантов по окружению Мирнограда.

