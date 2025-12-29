'Продолжаются бои': в Силах обороны отрицают оккупацию Родинского. Карта

Несмотря на заявления о якобы захвате россиянами города Родинское (Донецкая область), оккупантам не удалось установить контроль над населенным пунктом. Украинские военные продолжают сдерживать врага.

Об этом говорится в сводке Оперативного командования "Восток". По информации военных, украинские защитники сорвали попытки оккупантов закрепиться вблизи города.

"В Родинском ситуация сложная, продолжаются бои за город. Враг пытался закрепиться вдоль железной дороги к северу от города, а также в западных районах. Успеха не имел. Информация о полном контроле города врагом не соответствует действительности", – информируют в ОК "Восток".

Ситуация в зоне ответственности ОК "Восток"

За минувшие сутки украинские подразделения отбили 86 штурмов оккупантов в районе Покровско-Мирноградской агломерации. На Покровском направлении защитники остановили 52 атаки в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, а также в направлении Новопавловки, Нового Шахматного, Родинского, Сергеевки и Свободного.

За сутки украинские воины только на Покровском направлении обезвредили 146 оккупантов, 100 из которых безвозвратно, а также поразили 2 единицы автомобильной техники, 2 единицы специальной техники, 14 БПЛА, пункт управления БПЛА и 3 укрытия для личного состава российского оккупационного войска.

В Мирнограде оборона усилена дополнительными силами и средствами, чтобы сдерживать наступление противника. Логистика остается осложненной, однако военные принимают меры для расширения коридоров снабжения города.

В целом за сутки противник понес значительные потери: 429 оккупантов, 986 БПЛА различных типов и 74 единицы другой техники. Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1022 огневых задачи, атакуя как пехоту врага, так и операторов беспилотников.

Ранее OBOZ.UA сообщал, на Покровском направлении продолжают идти тяжелые бои, враг начал применять там тяжелую технику с проведением механизированных штурмов. Такие изменения демонстрируют, что российские оккупанты продолжают чередовать тактики, чтобы достичь успехов.

Также напомним, ситуация в Гуляйполе (Запорожская область) остается крайне напряженной: часть населенного пункта контролируют оккупанты, которые пытаются и в дальнейшем расширить зону присутствия. На этом участке противник активно применяет артиллерию, дроны-камикадзе, а также наносит авиационные удары КАБами и НАРами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!