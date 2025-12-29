Враг бросает в бой тяжелую технику: военный рассказал, что происходит на Покровском направлении. Карта

На Покровском направлении продолжают идти тяжелые бои, а враг начал применить там тяжелую технику с проведением механизированных штурмов. Такие изменения демонстрируют, что российские оккупанты продолжают чередовать тактики, чтобы добиться успехов.

Об этом рассказал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк в эфире телеканала "Мы-Украина". Он отметил, что захватчики, в отличие от личного состава, боятся терять свою технику.

Военные РФ продолжают экспериментировать

"То, что мы много времени не видели техники, это не значит, что у противника ее нет, просто враг довольно часто любит менять тактики. Была у него тактика малых пехотных групп, которые накапливались, штурмовали на мотоциклах, на гражданском автотранспорте и тому подобное. Сейчас настало время классических механизированных штурмов с прикрытием танков", – объяснил военный.

Он отметил, что враг имеет возможность экспериментировать с различными тактическими подходами, часть из которых оказывается более эффективной, а другая – менее результативной. Россияне осознают это и постоянно анализируют результаты.

"Не стоит забывать, что потеря техники для противника намного более болезненна, чем потеря личного состава. Вероятно, после еще нескольких таких массированных механизированных штурмов он делает вывод и возвращается к своим стандартам – тактик малых, средних штурмовых групп, для того, чтобы сохранить свою технику", – подытожил Черняк.

Напомним, ранее командующий НГУ Александр Пивненко отмечал, что ситуация на Покровском направлении остается одной из самых сложных на фронте, но наши защитники накапливают подразделения для локальных штурмовых действий, чтобы уменьшить маневры врага. В то же время, по его словам, боевую работу существенно осложняют погодные условия, в частности постоянный туман.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по информации ISW, недавно ВСУ достигли тактического продвижения вблизи Покровска и в приграничной зоне Белгородской области. Аналитики отмечают, что эти действия происходят на фоне попыток Кремля создать иллюзию масштабного наступления на севере Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!