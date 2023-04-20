"Кремлю нужно мясо – это путь в один конец": оккупанты готовят облавы на Донбассе

В Донецкой и Луганской областях под прикрытием призыва готовят "жесткую мобилизацию". В этот раз путинский режим решил "утилизировать" жителей захваченных территорий, отправив всех на войну. Несмотря на обещание "властей" не отправлять никого в войска, люди готовятся к худшему.

Видео дня

Что происходит – читайте в материале OBOZREVATEL.

Призыв в "республиках"

30 марта 2023 года председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что "в новых субъектах РФ", которыми оккупанты считают Донецкую и Луганскую "народные республики", Херсонскую и Запорожскую области – призыв не будет проводиться весной.

Предупреждение украинцев, что скоро оккупанты начнут забирать жителей оккупированной территории на войну, пророссийские каналы называли фейком.

Однако уже на следующий день, 31 марта, "указ" о призыве жителей "республики" 1996-2005 годов рождения на военную службу подписал главарь "ДНР" Денис Пушилин. Правда, некоторое время его нигде не публиковали. А 14 апреля родил похожий документ и так называемый "врио главы ЛНР" Леонид Пасечник.

Забирали из квартир

Помимо стандартных "организационных вопросов", в "указах" сделан акцент на розыск уклонистов. А методы такого "розыска" уже хорошо известны жителям Донбасса.

В феврале-марте прошлого года оккупационная власть дала отмашку на самые настоящие облавы. Мужчин отлавливали на улицах, бросали в автобус и сразу же везли в "военкомат" – уже не отпуская домой даже для того, чтобы собрать вещи.

Но этим дело не ограничилось: проводились облавы и в многоэтажках. Оккупанты блокировали подъезд и ходили по квартирам. Как рассказывали OBOZREVATEL местные жители, не открыть дверь было нельзя – ее тогда просто выбивали.

Попутно "силовики" решали еще одну проблему – искали проукраински настроенных жителей "республики". Проверяли телефоны и компьютеры на наличие "опасного контента". Подозрительных лиц арестовывали и бросали за решетку.

Ситуация достигла таких масштабов, что улицы населенных пунктов попросту опустели – в магазин выходили только женщины. Спокойно передвигались, например, по Донецку, только имеющие бронь.

"Сыновей соседи отправили в село к дальним родственникам, чтобы их не забрали из квартиры. Очень боялись, что больше никогда не увидят своих детей. Желающих воевать против украинцев в Донецке не так много, как пытались представить пропагандисты", – говорит дончанка Елена.

"Все готовятся к облавам"

Сегодня оккупационная власть заявляет, что "указ" Пушилина объявляет не мобилизацию, а "призыв на срочную службу без отправки в войска". Мол, граждане, получившие повестку и прошедшие медкомиссию, после постановки на воинский учет останутся… дома. Якобы во время весенней кампании 2023 года отправки призывников в войска для прохождения службы не будет. Однако местные жители этому не верят.

"В Москве говорили, что призыва не будет, но снова соврали. Никто у нас не верит уже и в то, что это просто "воинский учет" – все снова готовятся к облавам", – поделилась дончанка.

В армию страны-агрессора собираются призывать и жителей разрушенных украинских городов, в частности – Мариуполя.

"Россияне постоянно показывают невероятный уровень своего цинизма. Они разрушили наш город, а теперь хотят заставить мариупольцев воевать против своих же. Они ведь воспринимают местных жителей как пушечное мясо. Верим, что уже скоро ВСУ освободят наш город и мариупольцы будут в безопасности", – прокомментировал законный мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Стреляй как-нибудь"

Жители оккупированной части Донбасса считают новое решение "властей" преступным, однако вслух об этом боятся говорить. Но правда о реальной ситуации, о том, что происходит, иногда все же проскальзывает – пусть и дозированно.

31 марта в одном из стримов оккупационных ресурсов жительница Донецкой области рассказала, что ее мужа забрали на двухнедельные сборы еще в феврале прошлого года, но не отпустили до сих пор. И что от "ДНР" в рядах российских оккупантов сейчас воюют даже немолодые инвалиды.

"У нас в ДНР призвали всех мужчин старше 50 лет, а молодежь осенью уволили. Сейчас служат пожилые люди, у которых серьёзные проблемы со здоровьем. Неоднократно говорили, что мужчин 50+ должны демобилизовать, но пока этого не произошло. Муж до сих пор на фронте. У супруга серьёзная травма руки, две сросшиеся фаланги, среднего пальца нет. Командир ему сказал: "Стреляй как-нибудь". 21 февраля 2022 года мужа забрали на сборы на две недели. Так вот, эти "сборы" до сих пор длятся", – поделилась женщина.

Теперь, как видим, снова решили "загрести" молодежь. По словам собеседницы OBOZREVATEL, которая вынуждена оставаться в оккупированном городе из-за парализованной матери, "все понимают, что Кремлю нужно мясо, и что воевать против Украины – это билет в один конец".

Уничтожать "новых граждан" Россия-матушка будет без сожалений.