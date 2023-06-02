'Крепко бахнуло': в российском Курске прогремели взрывы. Видео

В ночь на пятницу, 2 июня, в Курске прозвучали очередные взрывы. Местные жители заявили, что "громкие звуки" особо слышно в районе железнодорожного вокзала.

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Об этом сообщают российские СМИ. В местных Telegram-каналах заявляют, что причина взрывов – работа ПВО (чтобы смотреть на видео,доскролльте новость до конца).

"Крепко бахнуло в районе ж/д", – пишут россияне.

Губернатор Роман Старовойт заявил, что над Курском якобы было сбито несколько украинских беспилотников.

"Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надёжной защитой наших военных", – заявил губернатор Курской области.

Местные жители в комментариях к подобным новостям пишут, прозвучало уже 7 мощных взрывов – их дома содрогаются.

Важно отметить, что Курск находится примерно в 150 км от границы с Украиной.

Как писал OBOZREVATEL:

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