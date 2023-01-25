Возле Соледара погибли двое волонтеров из Британии: вражеский снаряд прилетел в авто, когда они эвакуировали женщину. Фото

В районе Соледара Донецкой области были убиты двое граждан Великобритании – 28-летний Крис Пэрри и 47-летний Эндрю Бэгшоу. Они пропали без вести 7 января. Позже стало известно, что мужчин убил российский снаряд, когда они пытались эвакуировать пожилую местную жительницу.

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В заявлении семьи Бэгшоу говорится, что артиллерийский снаряд прилетел в автомобиль волонтеров при попытке "гуманитарной эвакуации". Об этом пишет Sky News. Отметим, что ранее российская ЧВК "Вагнер" утверждала, что ее силы нашли тело одного из британцев.

Известно, что Бэгшоу – научный исследователь в области генетики, который с апреля 2022 года приехал в Украину как волонтер, чтобы доставлять гуманитарную помощь. Он был холост. У мужчины остались брат, две сестры и семь племянников и племянниц

"Эндрю самоотверженно пошел на большой личный риск и спас множество жизней; мы любим его и очень гордимся тем, что он сделал", – заявила семья Бэгшоу.

Родные добавили, что хотят, чтобы смерть их близкого человека не была напрасной.

"Мы призываем цивилизованные страны мира остановить эту безнравственную войну и помочь украинцам избавить свою родину от агрессора", – говорится в заявлении.

Пэрри родом из Корнуолла, он работал тренером по бегу в Челтнеме. Семья мужчины отметила, что гордится его бескорыстной решимостью помогать людям.

"Мы никогда не думали, что будем прощаться с Крисом, когда у него впереди могла бы быть такая полная жизнь... В марте, в самый темный час начала российского вторжения, он оказался в Украине и помог тем, кто больше всего в этом нуждался, спас более 400 жизней и множество брошенных животных", – сказано в заявлении.

За несколько дней до гибели Пэрри давал комментарий Sky News о своем волонтерстве. Ранее он эвакуировал жителей Северодонецка, а затем работал восточнее Лимана.

За три дня до того, как мужчина пропал, он рассказал: ему постоянно приходилось выбирать между медленным передвижением пешком и быстрым на машине.

В горячих точках, как объяснял Пэрри, можно передвигаться на своих двух, как некоторые волонтеры, но тогда вы очень уязвимы и тратите много времени. Машина – большая мишень и очень заметна для российских дронов, но на ней можно доехать до места назначения за несколько минут и быстро вернуться назад. Этот выбор Пэрри назвал "жеребьевкой".

"Надеюсь, вы сможете сделать это достаточно быстро, чтобы дроны вас не заметили, а затем вы сможете просто припарковать авто в здании и спрятаться", – говорил волонтер.

Как писал OBOZREVATEL:

– 21 января в районе Соледара погибли харьковские альпинисты Александр Заколодный и Григорий Григорьев. 35-летние защитники дружили до полномасштабной войны и в один день отдали жизни за Украину.

– Во Львовской области ранее похоронили 21-летнюю разведчицу Татьяну-Анастасию Мациевскую, защищавшую Украину на фронте. Она погибла в районе поселка Дилиевка неподалеку от Бахмута Донецкой области.

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