На Львовщине простились с 21-летней разведчицей Татьяной-Анастасией Мациевской, которая погибла возле Бахмута. Фото

Во Львовской области похоронили 21-летнюю разведчицу Татьяну-Анастасию Мациевскую, защищавшую Украину на фронте. Она погибла в районе поселка Дилиевка неподалеку от Бахмута Донецкой области.

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Трагедия произошла 9 января, пишет "Суспільне". В машину, где находилась украинка, попал запущенный российскими военными дрон-камикадзе Shahed (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дедушка погибшей Владимир Гавришко рассказал, что Татьяна служила в армии два года, хотела развивать свою военную карьеру и была патриоткой.

"Ушла и говорила: "Кто, как не я?". Ну такая она с детства. И в украинской одежде все время, в школе",– вспомнил мужчина.

Муж Мациевской – тоже военный, его позывной "Стич" – назвал Татьяну бесстрашной.

"Когда были первые прорывы на Попасную, она участвовала в первых мобилизованных разведывательных группах, встречала врага", – сказал он.

Друг погибшей Андрей Лозинский рассказал, что его с Татьяной познакомила его младшая сестра. "Мы дружили с ней очень долго. Даже не верится, что такое может быть. Она очень хороший человек. Ее все любят, не надеялись на такое", – сказал он.

Похороны состоялись 21 января в поселке Ивано-Франковское Львовской области. Попрощаться с военной пришли ее родные, друзья, товарищи по службе.

Татьяне-Анастасии Мациевской, по словам ее мужа, после гибели присвоили звание сержанта и вручили орден за мужество 1-й степени посмертно.

Как писал OBOZREVATEL:

– 16 января в боях под Бахмутом погиб медик из Харькова Вениамин Халапов ("Раф"). Он воевал с 2014 года.

– Защищая Украину, погиб также бывший военнослужащий Военно-морских сил США Дэниел Свифт. Доброволец получил смертельные ранения во время наступления войск РФ на востоке страны.

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