'Критически важно': Блинкен предупредил, как Путин использует прекращение огня

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любая остановка огня в Украине без надежных гарантий безопасности может стать для России лишь паузой перед новой волной агрессии. Он подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин использует это время для перегруппировки сил и последующего нападения.

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Об этом онрассказал в интервью The New York Times. Блинкен подчеркнул, что Путин вряд ли откажется от своих агрессивных планов по Украине.

"Если будет прекращение огня, то, по мнению Путина, прекращение огня, вероятно, даст его (войскам – ред.) время отдохнуть, перегруппироваться, чтобы повторно атаковать в какой-то момент в будущем. Поэтому критически важно будет убедиться, что любое прекращение огня, который наступит, действительно будет долговременным, и что Украина в будущем будет иметь потенциал для сдерживание дальнейшей агрессии", – сказал он.

Блинкен подчеркнул, что безопасность Украины можно укрепить через разные механизмы. Один из них – приближение к членству в НАТО, другой – предоставление международных гарантий безопасности.

"Это могло бы произойти через НАТО. Мы поставим Украину на путь к членству в НАТО. Это может происходить через гарантии безопасности, обязательства, гарантии со стороны разных стран, чтобы убедиться, что Россия знает, что если она снова атакует, у нее будут большие проблемы", – объяснил он.

Госсекретарь выразил уверенность, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину, поскольку вопрос войны касается не только украинского народа.

"Я очень надеюсь, что Соединенные Штаты останутся жизненно важным сторонником Украины, потому что здесь речь идет не только об Украине. Здесь никогда речь не шла только об Украине", – резюмировал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня невозможно без надежных гарантий безопасности и сильной позиции Украины. В противном случае результатом будет замороженный конфликт, который неприемлем для украинцев. По словам Зеленского, Украине нужна сильная позиция и гарантии безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин на "прямой линии" 19 декабря заявил, что РФ якобы готова к компромиссам в случае переговоров по завершению войны против Украины. Он также в очередной раз обвинил Киев в отказе от мирных переговоров.

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