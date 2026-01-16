'Критический маркер': Россия вербует молодежь на оккупированных территориях на завод по производству 'Шахедов' в Алабуге

Россия на временно оккупированной территории Украины привлекает молодежь к работе на завод, где изготавливаются ударные БПЛА "Шахед". Такие действия агрессора связаны с увеличением производства беспилотников в Алабуге (Татарстан РФ).

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он добавил, что рабочим захватчики обещают заработную плату от 130 тыс. рублей.

Молодежь с ВОТ привлекают к работе в ВПК РФ вместо фронта

По словам Андрющенко, о расширении масштабов производства свидетельствует не только увеличение ассортимента дронов. В то же время на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей активно и целенаправленно, уже в скоординированном формате, проводят рекрутинговую кампанию среди молодежи.

"Набирают "работников композитного производства". Минимальная зарплата от 130 тысяч рублей. Для оккупации это критический маркер. Сопоставимый доход там возможен только на фронте", – говорится в сообщении.

Руководитель Центра изучения оккупации объяснил, что контракт в Алабуге, где производят все большее количество иранских ударных дронов "Шахед", люди воспринимают не только как выгодную альтернативу, но и как безопасную замену фронта.

На самом деле речь идет о перенаправлении человеческого ресурса с временно оккупированных территорий в военно-промышленный комплекс РФ – без мобилизации и повесток, за материальное вознаграждение.

Напомним, для решения кадрового кризиса на временно оккупированных территориях Украины, Москва планирует завозить "дешевую рабочую силу" из Афганистана. Иностранным работникам, которые будут развивать российскую военную логистику на ВОТ, оккупанты обещают более высокие зарплаты, чем платят местным жителям. Соответствующее соглашение с террористическим режимом "Талибан" Кремль уже подписал.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты на Луганщине будут учить семилетних детей управлять дронами. Фактически уже с первого класса школьников будут готовить к войне против Украины.

