Россия будет завозить на ВОТ трудовых мигрантов из Афганистана: Кремль договорился с 'Талибаном' – ЦНС

Российские захватчики нашли способ решения кадрового кризиса на временно оккупированных территориях Украины. Туда Москва планирует завозить "дешевую рабочую силу" из Афганистана, соответствующий меморандум с террористическим режимом "Талибан" Кремль уже подписал.

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При этом афганцам, которые будут развивать российскую военную логистику на ВОТ, оккупанты обещают более высокие зарплаты, чем платят местным жителям. Подробности сообщили в Центре национального сопротивления.

"Россия пытается решить кадровый кризис на временно оккупированных территориях, привлекая рабочих из Афганистана. Кремль подписал меморандум с террористическим движением "Талибан" об использовании наемной силы для развития военной логистики", – указано в сообщении.

При этом афганцам россияне будут платить больше, чем украинцам, оставшимся под оккупацией и в полной безысходности.

"Афганским работникам обещают зарплаты, превышающие средние выплаты местным жителям. Это — истинное лицо оккупантов и их отношение к украинцам: эксплуатация, унижение и откровенный приоритет чужаков. РФ превращает ВОТ не только на военную базу, но и на территорию трудового колониализма", – подчеркнули в ЦНС.

В Центре также обратились к украинцам в оккупации с призывом передавать информацию о новых "рабочих бригадах" или передвижениях оккупантов. Сделать это безопасно можно через чат-бот https://t.me/official_sprotyv_bot.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты на Луганщине будут учить семилетних детей управлять дронами. Фактически уже с первого класса школьников будут готовить к войне против Украины.

Также сообщалось, оккупанты массово перебрасывают технику на Луганщине.

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