Крым – это Украина: активисты движения 'Желтая лента' устроили протест в оккупации и сожгли флаги РФ

Украинские патриоты устроили смелую акцию в оккупированном Крыму с напоминанием, кому на самом деле принадлежит полуостров. Свои послания активисты распространили в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае и Феодосии.

Об этом сообщили 13 апреля в Telegram-канале движения сопротивления "Желтая лента". "Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Феодосия – это Украина!" – заявили активисты.

В "Желтой ленте" отметили, что движение продолжает свой протест оккупации, причем некоторые из активистов – уже более десяти лет.

"Да, сейчас тяжело, но при всем украинский протест российской оккупации в Крыму растет. Мы не смирились и не смиримся с оккупацией и будем продолжать борьбу до полной деоккупации Украины", – заверили патриоты.

Кроме того, в "Желтой ленте" рассказали, что в оккупированных Луганске и Севастополе активисты сожгли флаги РФ.

Из соображений безопасности фото и видео обнародовать не стали, однако заверили, что сопротивление оккупации продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская актриса Светлана Косолапова рассказала, что не поедет в родной Крым, пока туда не вернется Украина. На полуострове остается мама звезды, однако общаться о войне опасно – телефонные разговоры прослушиваются российскими спецслужбами. По словам Светланы, многие ждут Украину, но "говорят об этом шепотом".

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