'Крым - не бутерброд': что умерший в колонии Навальный говорил о Путине и войне против Украины

В пятницу, 16 февраля, в России заявили о смерти политзаключенного Алексея Навального в исправительной колонии. И хотя он считался главным оппозиционером кремлевского диктатора Владимира Путина, за свою политическую карьеру Навальный неоднократно высказывался неоднозначно, в частности, об украинском Крыме.

А когда оказался в российской тюрьме, то заявил, что границы Украины определены в 1991 году, и Россия должна их признавать. OBOZ.UA вспоминает, что он говорил о Путине и войне против Украины.

"Крым – не бутерброд"

Осенью 2014 года Алексей Навальный заявил, что Крым "де-факто русский".

Отвечая на вопрос по Крыму, он сказал: "Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?".

"С точки зрения политики и восстановления справедливости то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный", – добавил он.

В дальнейшем политик неоднократно сравнивал ситуацию в Крыму с территориями в Европе, имеющими противоречивый международно-правовой статус. Навальный говорил, что остров будет ждать судьба Северного Кипра.

А с 2017 года он стал говорить, что "не видит решения крымской проблемы", поскольку за последнее время ни один межгосударственный территориальный конфликт так и не был урегулирован.

Вопрос украинского полуострова, заявлял оппозиционер, "не решит ни президент Путин, ни президент Навальный".

Однако в феврале прошлого года Навальный, уже из тюрьмы, опубликовал 15 принципов своей политической платформы. Он заявил, что Россия должна немедленно прекратить агрессию против Украины, освободить все территории Украины, включая Крым, и начать переговоры о возмещении нанесенного ущерба.

Кроме того, по словам политика, россиянам следует понять: единственная цель этой войны – желание президента РФ войти в историю как "собиратель земель" и скрыть катастрофические итоги своего более 20-летнего правления.

О Донбассе

Летом 2017 года Навальный заявил, что в случае победы на выборах президента России он выполнит минские соглашения и выведет войска из Донбасса.

"Для того чтобы урегулировать проблему Донбасса, нужно сделать то, что подписал известный вам знакомый - Путин, начать с того, чтобы выполнить Минские соглашения. Я выполню российскую часть минских соглашений, передам контроль над границей", - сказал Навальный.

Оппозиционер не возразил против того, что на Донбассе есть российские войска.

"Безусловно, там есть наши войска. Безусловно, там есть вооруженные группы, которые поддерживают связь с Россией напрямую, это многократно, в том числе признали руководители этих непризнанных республик. Они прямо говорят, что без российской поддержки, без российских войск они не могут воевать", – сказал он.

Навальный о Путине

В феврале прошлого года Навальный написал, что "Путин развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под бессмысленными предлогами".

"Он отчаянно пытается придать этой войне статус "народной", стремится сделать своими сообщниками всех граждан России, однако его попытки терпят крах.

По его мнению, российский режим в войне может полагаться только на заключенных и насильственно мобилизованных, добровольцев нет. Навальный возлагал на режим Путина ответственность за десятки тысяч убитых украинцев, страдания миллионов, военные преступления, разрушение городов и инфраструктуры.

Уже в августе Навальный рассказал, как ненавидит тех, кто поставил Путина у власти. Но не самого диктатора.

Он написал большой текст, в котором поделился впечатлениями от книги Натана Щаранского "Не убоюсь зла", и проговорил о "судьбе России". В частности, об эпохе 90-х, которая, по мнению Навального, и породила "плохого Путина".

"Это не с Путиным в 2011-м, а с Ельциным, Чубайсом, олигархами и всей комсомольско-партийной бандой, называвшей себя "демократами", мы в 1994-м ушли не в Европу, а в Среднюю Азию. Обменяли наше европейское будущее на виллы "Тани и Валли" на "острове миллионеров" Сен-Барта. И когда пресловутые путинские КГБшники/ФСБшники получили свободный доступ к политическим постам, им и делать ничего не пришлось", – писал Навальный.

Навальный о Владимире Зеленском

Президент Украины в предвыборный период оппозиционер предлагал оценивать по его делам.

Вот очень интересно: сейчас в России есть условно пропутинские персонажи, которые настороженно относятся к Зеленскому. Хвалить его вроде нельзя, хоть он за русский язык, поэтому они обзывают его клоуном и ждут из Кремля методичку о том, что говорить. А антипутинские персонажи прямо ненавидят Зеленского и требуют, чтобы все вместе с ними ненавидели Зеленского... И если ты недостаточно сильно его судишь, то что-то с тобой не то и ты, наверное, путинист. Считается, что Зеленский недостаточно агрессивно относится к российским властям, а потому он якобы прокремлевский. И мне говорят: Алексей, ты должен определиться по поводу Зеленского. Чьи интересы я представляю? Я представляю интересы граждан России. Я прекрасно отношусь к украинцам, у меня родственники в Украине, но я представляю интересы граждан России. В интересах граждан России, чтобы Украина была богатым, преуспевающим государством. Давайте судить Зеленского по делам", – говорил он.

Следует отметить, что российский политик Алексей Навальный скончался в исправительной колонии 16 февраля. В РФ заявили, что заключенному якобы стало плохо после прогулки, он потерял сознание.

Федеральная служба исполнения наказаний утверждает, что Навальному проводили все необходимые реанимационные мероприятия, но "положительных результатов они не дали". Отметим, что оппозиционный Владимиру Путину политик находился в исправительной колонии №3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Адвокат политика Леонид Соловьев около 13:40 (по Киеву) заявил, что был у своего подопечного 14 февраля. Тогда у Навального все было хорошо.

Напомним, что т.н. оппозиционера задержали 17 января 2021, когда он вернулся в Москву из Берлина через аэропорт "Шереметьево". В розыске россиянин числился с 29 декабря 2020 года.

Как сообщал OBOZ.UA, российский суд назначил находящуюся в заключении критику Кремля Алексею Навальному 19 лет колонии особого режима по шести статьям об "экстремизме". Решение принял Мосгорсуд страны-террориста России на выездном заседании в колонии ИК-6 Владимирской области.

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