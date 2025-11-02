Крым, оккупированный Алчевск и ряд городов России оказались под атакой дронов: где раздались взрывы и исчез свет. Видео

В ночь на 2 ноября ряд временно оккупированных регионов и области России подверглись атакам беспилотников. Удар пришелся на Крым, Алчевск, морские порты Краснодарского края и несколько российских городов.

В результате атак сообщают о взрывах, пожарах и исчезновении электроснабжения. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Луганщина

Алчевск в Луганской области оказался под массированной атакой БПЛА. Сообщают о попадании по объектам города, поражении подстанции и возможных последствиях для энергоснабжения.

Крым

Во временно оккупированном Крыму также зафиксированы прилеты дронов. На местах попадания возникли пожары, детали о пострадавших уточняются.

Россия

Железногорск, Курская область – сообщают о выходе из строя местной подстанции.

Липецк – эстафету атаки принимает этот город, подробности уточняются.

Темрюк, Краснодарский край – продолжается атака на морской порт, мощность терминала перевалки нефтепродуктов превышает 2 млн тонн в год.

Туапсе, Краснодарский край – по предварительной информации, СОУ поразили "Причал 1 нефтяного терминала Туапсе", он же "Глубоководный причал Роснефти".

Орел – город снова под атакой БПЛА.

Лазорево, Краснодарский край – сообщают о прилетах дронов и последствиях для местной инфраструктуры.

Напомним, вечером 31 октября в нескольких районах Московской области зафиксировали проблемы в электроснабжении после атаки беспилотников. Местные власти сообщили об "аварийной ситуации в электросети", из-за чего сотни домов остались без света.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 31 октября президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Украина продолжит атаковать военные объекты на территории государства-агрессора России. При этом приоритетные цели для "дипстрайков" уже были определены.

