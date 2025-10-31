'Обязательно все реализуем': Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России

Украина продолжит атаковать военные объекты на территории государства-агрессора России. Приоритетные цели уже определены.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам совещания 31 октября в ОП, общаясь после этого с прессой. На своем Telegram-канале он отметил, что доклады по нашим DeepStrike-операциям ему представили руководители СБУ Василий Малюк и СВР Олег Иващенко.

"Вместе с главами Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины определили приоритетные цели для наших дальнобойных санкций на ближайшее время. Обязательно все реализуем", – пообещал президент.

