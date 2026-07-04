Крым – под массированной атакой: в Керчи поражен паромный терминал, горят военный аэродром и подстанция

В временно оккупированном Россией Крыму 4 июля прогремели взрывы. Сообщается о повреждениях и пожаре на паромном терминале "Крым" в Керчи.

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Также пожары вспыхнули на территории военного аэродрома в Джанкое, а также на подстанции и железной дороге вблизи Красноперекопска. Подробности сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

В Керчи атакован паромный терминал

По данным "Крымского ветра", ночью в Керчи был атакован паромный терминал "Крым". По состоянию на утро спутники фиксируют там пожар.

Ночью же в Керчи раздавались многочисленные взрывы и стрельба. Местные жители также рассказывали, что слышали звук пролета дронов над городом.

В Джанкое атакован военный аэродром

Сегодня ночью пострадал и военный аэродром в районе Джанкоя. Там спутники фиксируют пожар.

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"Тепловые сигнатуры фиксируются в месте, где был расположен ЗРК С-300", – добавляет "Крымский ветер".

Позже в паблике со ссылкой на сообщение подписчика добавили, что под ударом могли оказаться два ангара и техника, которую оккупанты разместили на территории аэродрома.

Интересно, что, по словам крымчан, российские захватчики пытались сбивать дроны только из автоматов, вражеские ЗРК этой ночью молчали.

Зафиксированы пожары на подстанции и железной дороге

Шумной оказалась ночь и для Красноперекопска. Там после взрывов возник пожар на электроподстанции ПС 35 кВ "Полимер".

Кроме того, спутники зафиксировали пожар также в районе железной дороги.

Как сообщал OBOZ.UA, в "Атеш" на днях сообщили, что оккупанты в Крыму "эвакуируют" ценные документы и технику. Украинские партизаны утверждают, что оккупационные администрации Керчи и Феодосии должны были вывезти их до 3 июля. Аналогичный приказ получили и некоторые другие оккупационные администрации в Крыму.

Чтобы уложиться в "дедлайн", часть чиновников оформляла отпуска по состоянию здоровья.

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