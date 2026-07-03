Оккупанты в Крыму "эвакуируют" ценные документы и технику: в "Атеш" рассказали, что происходит

Оккупационные администрации Керчи и Феодосии получили распоряжение до 3 июля вывезти ценные документы и технику. Аналогичный приказ получили и некоторые другие оккупационные администрации в Крыму.

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Чтобы успеть, часть чиновников начала оформлять отпуска по состоянию здоровья. Об этом сообщили агенты движения "Атеш".

По данным "Атеш", распоряжение о срочной эвакуации документов и техники оккупационные администрации Керчи и Феодосии получили от так называемых "властей Крыма". Выполнить приказ им поручили до 3 июля включительно.

В движении утверждают, что такое же распоряжение довели также до ряда других оккупационных администраций на полуострове.

На фоне этого, по информации агентов подполья, часть чиновников, имевших доступ к служебному топливу, начала оформлять отпуска по состоянию здоровья. Они выехали из оккупированного Крыма в Краснодарский край.

В "Атеш" напомнили, что ранее сообщали о переводе оккупантами оперативного штаба на круглосуточный режим работы.

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Напомним, из сел на временно оккупированном левобережье Херсонской области все чаще уезжают россияне и коллаборационисты. По словам местных жителей, люди покидают населенные пункты из-за растущей неуверенности в дальнейшем развитии ситуации.

Также OBOZ.UA сообщал, что представители оккупационной администрации и силовых структур в Крыму начали активнее вывозить свои семьи с полуострова. Это происходит на фоне успешных ударов Сил обороны по военным объектам.

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