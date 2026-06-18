Крымские чиновники и сотрудники ФСБ спешно вывозят семьи с полуострова: в "Атеш" раскрыли подробности

Представители оккупационной администрации и силовых структур в Крыму начали более активно вывозить свои семьи с полуострова. Это происходит на фоне успешных ударов Сил обороны по военным объектам.

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Об этом сообщают представители движения "АТЕШ", ссылаясь на своих агентов. По данным источников, представители оккупационной администрации и российских силовых структур в Крыму активно вывозят свои семьи и ценное имущество за пределы полуострова.

"На фоне успешных ударов Вооруженных сил Украины все больше чиновников и сотрудников ФСБ пытаются вывезти свои семьи и самое ценное имущество за пределы полуострова", – объясняют участники движения.

До 21 июня часть чиновников пытается завершить переезд родственников. Параллельно растет спрос на услуги по перевозке личных вещей и выезду из Крыма.

"Такие действия хорошо иллюстрируют реальные настроения среди тех, кто на протяжении многих лет убеждал население в полной безопасности полуострова. Пока обычных людей призывают сохранять спокойствие, представители оккупационных структур предпочитают готовить пути отступления для себя и своих близких", – отметили в "АТЕШ".

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Что предшествовало

На временно оккупированных территориях Украины усугубляется дефицит топлива. Топливо частично перенаправляется на военные нужды оккупантов .

В результате нехватки бензина возникли проблемы с транспортом, сбои в работе перевозок и затруднения в гражданской логистике. Также на АЗС появились очереди, места в которых иногда продаются за деньги.

Одновременно с этим затрудняется работа транспорта: вводятся ограничения на перевозки, а часть маршрутов сокращается или приостанавливается. На фоне дефицита активизируются мошеннические схемы его продажи. В различных оккупированных регионах Украины случаются случаи предоплаты за бензин, который не доставляется.

Ситуация также сказывается на других сферах. Известно, что наблюдаются перебои в работе магазинов и сокращение поставок товаров. В результате возникают трудности с логистикой и обеспечением населения товарами первой необходимости.

Часть россиян начала выставлять жилье на продажу. Причем,преимущественно на Южном берегу полуострова.

Напомним, администрация главы временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова заявила о решении не включать сирены воздушной тревоги. Там заявили, что звуки сирен во время угрозы с воздуха могут негативно повлиять на курортный сезон.

Также OBOZ.UA сообщал, что успешные атаки Сил обороны по южным регионам Украины и оккупированному Крыму фактически положили начало изоляции полуострова. В настоящее время удары дронами по ключевым военным и логистическим объектам наносят значительные потери врагу.

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