Сорушат курортный сезон: в оккупированном Крыму предлагают не включать сирены воздушной тревоги во время атак дронов

Администрация главы временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова заявила о решении не включать сирены воздушной тревоги. Там заявили, что звуки сирен во время угрозы с воздуха могут негативно повлиять на курортный сезон.

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Об этом заявил советник главы полуострова Олег Крючков. Его заявление приводят пропагандистские российские СМИ.

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По его словам, это обусловлено"отказом от дополнительного психологического давления" на жителей и туристов с помощью SMS-уведомлений и сообщений от российского МЧС.

"Крым – это территория, через которую часто проходят маршруты беспилотных летательных аппаратов, направляющихся в сторону Краснодарского края и акватории Черного моря", – пытался объяснить это решение Крючков.

По его словам, в случае включения сирен крымчанам якобы "пришлось бы терпеть тревожные сигналы почти круглосуточно", что "сделало бы жизнь невозможной". Крючков подчеркнул, что это якобы позволяет населению "получать своевременную информацию" о возможной "угрозе без психологического давления" сигналов тревоги.

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Включение сирен планируется, как добавил кремлевский чиновник, только если существует "прямая угроза городам".

Курортный сезон в Крыму может быть сорван

Отметим, что курортный сезон в Крыму оказался под угрозой срыва из-за волны массовых отказов от запланированного отдыха. Туристическая отрасль полуострова уже сталкивается со значительным сокращением потока гостей, что сказывается не только на отелях, но и на смежном бизнесе. Ситуацию дополнительно осложняют перебои с поставками топлива и транспортные трудности.

В ряде крымских отелей, пансионатов и гостевых домов уровень аннуляций достигает 70-90%. В то же время потери несут и предприятия, которые традиционно ориентировались на туристов. В частности, винодельческие хозяйства и экскурсионные объекты сообщают о сокращении количества клиентов до 80%.

Напоминаем, что украинская армия работает над изоляцией временно оккупированного Крыма. Одна из ключевых целей – заставить российскую армию пойти на "жест доброй воли".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что шаг за шагом Украина методично отрезает Крым от материковой России. Сухопутный коридор постепенно превращается в ловушку, а мосты на этом пути либо уничтожены, либо находятся под постоянным и очень точным огневым контролем ВСУ.

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