Россияне начали распродавать жилье, а из-за топлива – стычки с захватчиками: что изменил сезон "Фламинго" и добрых дронов на оккупированной части Украины

На временно оккупированных территориях набирает оборотов топливный кризис. Успешная работа Сил обороны Украины по логистике армии России серьезно усложнила обеспечение ее подразделений. А вот то, что это сказалось непосредственно на местных жителях – вина оккупантов, которые все "потоки" перенаправили на военные цели.

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Тем временем, отсутствие бензина потянуло за собой и цепочку других проблем: срыв курортного сезона в Крыму и на побережье Азовского моря, лихорадку на рынке недвижимости и даже возвращение домой понаехавших россиян.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

"Самое время пересаживаться на лошадей"

Как по-черному сейчас шутят в оккупированном Донецке, "проблем с топливом нет, ЕГО попросту нет". На самом же деле, "словить" его кое-где редким счастливчикам еще удается. Но если в самом начале дефицита в паблики "ДНР" выкладывали адреса заправок, где появился дизель или бензин, то сейчас уже молчок. Мол, на всех все равно не хватит.

За топливом действительно выстраиваются очереди в несколько километров.

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Тем временем, в оккупированных населенных пунктах Донецкой области уже вовсю процветает "бизнес": например, за то чтобы постоять в очереди на АЗС, хотят минимум 800 рублей (по курсу НБУ, это почти 400 гривен). И это за час. А стоять можно и три, и четыре.

По словам собеседник OBOZ.UA в оккупированном областном центре, еще одно "новшество" предстоит в ближайшие дни: отпуск бензина исключительно по талонам. "Надеюсь, что это ошибочная информация, но все к этому идет", – говорит он.

Дончанин также рассказал, что уже были конфликты местных с "освободителями", пытавшимися заправиться вне очереди: "Еще недавно люди побоялись бы "бунтовать", но сейчас что-то сдвинулось. Но, если честно, я бы на это сильно не рассчитывал".

Еще интересный факт: так называемый "штаб обороны ДНР" запретил в регионе пассажирские перевозки по ночам. Правда, местные считают, что это произошло не из-за заботы о безопасности людей. Говорят, что "весь транспорт будут использовать для перевозок в военных целях".

Заправки тоже стали очень небезопасным местом. Например, 14 июня внезапно взорвалась АЗС в оккупированной Макеевке (это город-спутник Донецка). Злые языки говорят, что в микрорайон Зеленый наведались добрые дроны, но так это или нет – подтверждения нет. А вот то, что АЗС, где постоянно заправлялись оккупанты, уже "минус" – факт. Как и еще две в тот же день на оккупированной части Донбасса.

Местные жители обозлены сложившейся ситуацией. Причем далеко не все винят Украину, некоторые прекрасно понимают что и почему.

В социальных сетях они пишут комментарии, что скоро придется забыть о машинах. Тем временем в регионе за последнюю неделю резко возросло количество краж велосипедов. "Впору пересаживаться на коней", – зло пишут они.

Не лучше ситуация на оккупированной части Запорожской области. Топлива нет и даже начали закрываться продуктовые магазины. По словам местных жителей, в первую очередь потому что оккупанты стали маскировать под гражданский транспорт свою технику, а также же изымают у местных те же грузовики. И в итоге теперь "обычные" перевозчики отказываются ездить по "дороге смерти", везти товар в магазины.

Резко активизировались и мошенники. Например, вовсю орудуют россияне, которые обещают жителям подконтрольной РФ части Запорожской области привезти бензин. Конечно же, по полной предоплате, а в итоге кидают. Таких случаев уже много.

То же самое и в оккупированном Крыму. Аферисты заспамили местные Telegram-каналы, предлагая привезти бензин из российского Краснодара. И снова по предоплате. А потом – ни денег, ни топлива.

На полуострове ситуация с топливом тоже патовая. Например, АИ-95 отпускается только по талонам, и в первую очередь для скорых, пожарных авто, автобусов.

Для обычного водителя добыть талон – тот еще квест. Крупнейшие сети АЗС уже не продают их физическим лицам почти две недели. АИ-92 вроде как можно приобрести – если найти где он есть, но не более 20 литров в одни руки.

Продажа топлива в канистры запрещена, чтобы пресечь создание запасов.

Наиболее жесткие меры приняты в Севастополе: с 7 июня там ввели систему QR-кодов. То есть, теперь купить бензин можно только по персональному коду, который дает право на разовую заправку объемом не более 20 литров. Но получить этот код можно только в специальном боте в мессенджере "Макс".

Но есть еще один "нюанс". Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев "обрадовал" местных жителей, что "количество доступных кодов каждый день соответствует объему топлива в свободной продаже на сутки". При этом человек, получивший код один раз, не сможет сгенерировать новый в течение недели. То есть, водитель в лучшем случае сможет купить 20 л топлива раз в 7 дней, да и то если повезет. Но это не точно.

На фоне дефицита молниеносно развился и "черный рынок". Предприимчивые крымчане продают бензин по 200-350 рублей за литр (по курсу НБУ это около 125-150 грн.), а местные паблики кишат постами местных о покупке топлива по "божеской цене".

Возникла проблема и с продуктами. В супермаркетах быстро сметают все с полок, в связи с этим в некоторых сетях уже ввели ограничения.

Это, конечно же, сказалось на курортном сезоне. О нем в принципе уже можно забыть.

Недвижимость? Давай, до свидания

На фоне такого кризиса сейчас на временно оккупированной территории Украины резко увеличилось количество предложений о продаже жилья. Однако большинство собственников не снижают цену, а пытаются выжать по максимуму.

Например, однокомнатную квартиру в Мелитополе площадью 31,2 м² (комната 16,7) хотят продать за 3,3 млн рублей. Это чуть более 1,6 млн гривен по курсу НБУ или около 36 тыс. долларов (к слову, за эти деньги можно найти квартиру в Киеве – конечно, не в центре, но все же).

В 2021 году, еще до российской оккупации, такая кварира стоила от силы 17-18 тыс. долларов, но спустя время стоимость жилья в Мелитополе искусственно взлетела из-за понаехавших россиян: военных, их семей и т.д.

Буквально встал рынок недвижимости в оккупированном Мариуполе. По информации источников OBOZ.UA, россияне, собиравшиеся приобрести жилье на вторичном рынке для отдыха у моря или же как инвестицию, резко отменяют сделки. И с каждым днем количество отмен растет, чем очень недовольны как местные брокеры, так и продавцы жилья.

А в Крыму уже началась волна "ухода" россиян – к сожалению, не непосредственно оккупантов, но членов их семей и "просто" тех граждан РФ, кто еще до полномасштабного вторжения решил обзавестись квартирой или домом на курорте.

По словам собеседников OBOZ.UA в оккупированном Крыму, сейчас именно россияне начали выставлять жилье на продажу. Причем, преимущественно на Южном берегу полуострова.

"Приехавшие несколько лет назад сюда россияне уж точно не рассчитывали на "большую войну" и не думали, что в Крыму будут такие "фейерверки". Плюс ко всему ,и это, наверное, главное, что подтолкнуло к такому решению – угроза остаться "запертыми". Все говорят о том, что фактически для выезда остался только Керченский (Крымский) мост. Но нет гарантии, что он останется целым: может его оставили на десерт? В общем, из того что я вижу, сейчас в РФ стали возвращаться семьи с детьми: здравый смысл хоть поздно, но все же победил. Не при помощи ВСУ", – смеется жительница Ялты.

Что касается цен на квартиры, то они все же кусаются. Например, 1к апартаменты в Ливадии (это поселок городского типа в составе "Большой Ялты") площадью 62 м² с панорамными окнами, но голыми стенами сейчас предлагают за 13,4 млн рублей (по курсу НБУ, это 6,6 млн гривен или же 147 тыс. долларов. Причем утверждается, что "цена снижена". А ремонт потянет минимум еще на 2 миллиона руб. (или почти миллион грн).

Простенькую однушку с советским ремонтом в Ялте, площадью 42 ²м и в доме пятиэтажке 1988 года постройки, хотят продать за 5,5 млн рублей (это чуть более 2,7 млн гривен или 60,4 тыс. долларов).

Как видим, прямо обвала цен не наблюдается, ну а что будет дальше – покажет время. Добрые дроны и "Фламинго" могут пока еще оставшимся в Крыму и на других оккупированных территориях Украины россиянам принять правильное решение. Как говорится – чемодан, вокзал, Россия. Пока это еще возможно.

P.S. И еще важный момент. Не стоит забывать, что по Женевской конвенции страна-агрессора (в данном случае Россия) обязана обеспечивать население как минимум продовольствием и медикаментами. Но, как видим, даже с этим на ВОТ уже проблемы.