"Не уверены в ситуации": из сел на левом берегу Херсонской области начали активно уезжать россияне и коллаборационисты — "Атеш"

Из сел на временно оккупированном левобережье Херсонской области всё чаще уезжают россияне и коллаборационисты. По словам местных жителей, люди покидают населённые пункты из-за растущей неуверенности в дальнейшем развитии ситуации.

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Об этом сообщают местные активисты. По их данным, речь идет, в частности, о селах Нижние Сирогозы, Червоная Поляна и Константиновка Каховского района. Именно оттуда в последнее время всё чаще уезжают люди, сотрудничавшие с оккупационными властями, а также граждане РФ, переехавшие в эти населённые пункты после оккупации.

Как отмечают местные жители, основной причиной такого отъезда является усиление ощущения опасности и неуверенность в дальнейшем развитии ситуации.

Отметим, что помимо Херсонской области, россияне активно покидают и временно оккупированный Крым. По информации агентов движения "Атеш", представители оккупационной администрации и российских силовых структур во временно оккупированном Крыму все чаще вывозят свои семьи и ценные вещи с полуострова. Такие действия, как утверждают в движении, происходят на фоне результативных ударов Сил обороны Украины по военным объектам.

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По данным "АТЕШ", чиновники оккупационных властей и сотрудники ФСБ пытаются как можно быстрее вывезти за пределы Крыма свои семьи и самое ценное имущество. К 21 июня часть из них стремилась завершить переезд близких. В то же время на полуострове растет спрос на услуги по перевозке личных вещей и организации выезда.

В движении отмечают, что такое поведение демонстрирует истинные настроения среди представителей оккупационных властей. По их словам, пока местных жителей призывают не паниковать, сами представители оккупационных структур готовят возможность выезда для себя и своих семей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты намеренно создают условия для распространения возбудителя сибирской язвы. Инфицированные туши завозят на скотомогильники, в частности в районе заповедника "Аскания-Нова".

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