Оккупанты создают условия для распространения сибирской язвы в Херсонской области – ГУР

На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты намеренно создают условия для распространения возбудителя сибирской язвы. Зараженные туши доставляют на скотомогильники, в частности в районе заповедника Аскания-Нова.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. Там отмечают, что на оккупированной территории крупнейшие места захоронения находятся вблизи Скадовска и Железного Порта.

Что известно

Как отмечается, зараженные туши россияне не сжигают, а закапывают. Многие объекты находятся в запущенном состоянии вблизи дорог и населенных пунктов, а расстояние отдельных объектов до жилой застройки составляет менее 1 километра.

"Места захоронения заражённого скота не имеют ни глухих ограждений, ни других защитных сооружений. Почвы на могилах со временем оседают, однако необходимого для обеспечения биологической безопасности обслуживания скотомогильников российская оккупационная администрация не осуществляет", – говорится в сообщении.

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Часть объектов, как сообщает ГУР, расположена на территориях с высоким уровнем грунтовых вод, из-за чего существует риск распространения возбудителя сибирской язвы, способного выживать в почве до ста лет.

"Бесконтрольное захоронение заражённого скота и игнорирование мер безопасности на скотомогильниках со стороны российских оккупантов – прямая угроза для гражданского населения на временно оккупированных территориях, а также для аграрного сектора Херсонской области – из-за повышенной опасности заражения почв и здоровых животных", – заявляют в военной разведке.

В ГУР признали, что создание подобных условий для вспышки заболевания является ещё одним военным преступлением России, которое можно расценивать как акт биологического терроризма против гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины.

"Не исключено, что Россия может использовать скотомогильники для проведения подрывной операции под чужим флагом, которая, помимо кинетического воздействия на объекты концентрации источников сибирской язвы, будет включать также информационно-пропагандистскую составляющую – например, обвинение Украины в изготовлении/применении так называемого "биологического" оружия", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее ГУР обнародовало перехваченный разговор, из которого стало известно, что во временно оккупированном Крыму топливный коллапс набирает масштабные обороты. В некоторых городах уже перестал ходить общественный транспорт, в частности, в Армянске.

Как сообщает OBOZ.UA, другой перехваченный разведкой разговор свидетельствует о том, что российские военнослужащие на временно оккупированной территории Донецкой области ощущают на себе последствия украинских атак по логистике. Проблемы с поставками есть, в частности, у захватчиков из 6-й мотострелковой бригады ВС РФ.

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