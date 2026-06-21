«Все ухудшится»: ГУР опубликовало перехват из Крыма о бензиновом коллапсе у оккупантов

Во временно оккупированном Крыму топливный кризис приобретает все более масштабные очертания. В некоторых городахуже перестал ходить общественный транспорт.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Остановка общественного транспорта уже охватила Армянск.

Топливная катастрофа в Крыму

Военной разведке удалось перехватить разговор жительницы временно оккупированного города, в котором она заявила, что по городу уже местами ходят электропоезда, а общественный транспорт на маршруты не выходит вообще.

"Да у нас бензина нема. Электрички ходят плохо. Восемь часов от Армянска до Симферополя на электричке. Маршрутки вообще не ходят. Ну вот это сейчас началось, недели две как. Судя по всему, все ухудшится на все лето", – говорит женщина в перехваченном разговоре.

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Что предшествовало

На временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму, усугубляется дефицит топлива. Топливо частично перенаправляется на военные нужды оккупантов .

В результате нехватки бензина возникли проблемы с транспортом, сбои в работе перевозок и затруднения в гражданской логистике. Также на АЗС появились очереди, места в которых иногда продаются за деньги.

Одновременно с этим затрудняется работа транспорта: вводятся ограничения на перевозки, а часть маршрутов сокращается или приостанавливается. На фоне дефицита активизируются мошеннические схемы его продажи. В различных оккупированных регионах Украины встречаются случаи предоплаты за бензин, который не доставляется.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев решил отменить продажу топлива по QR-кодам на АЗС "ТЕС". Такую схему реализации бензина ввели, чтобы скрыть последствия нехватки топлива. Теперь заправиться смогут только транспортные средства оперативных служб. А глава Крыма Сергей Аксенов добавил , что топливо не будут продавать по всему полуострову, а не только в Севастополе.

Напомним, по данным партизан "АТЕШ", власти временно оккупированного полуострова и силовики из ФСБ начали активнее вывозить свои семьи из Крыма. До 21 июня часть чиновников пытается завершить переезд родственников.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее администрация Аксенова заявила о решении не включать сирены воздушной тревоги. Там заявили, что звуки сирен во время угрозы с воздуха могут негативно повлиять на курортный сезон.

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