Севастополь наконец-то получил тот самый "советский союз" и его отрыжку "русский мир", по которому так тосковали.

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Талоны на бензин, очереди на заправках, ограничения на масло и макароны в магазинах. Дедушки и бабушки узнают эту атмосферу с первого взгляда, молодежь наконец может прикоснуться к живой истории, о которой так мечтала - "такую страну потеряли".

Новинка сезона: персональный QR-код на двадцать литров бензина раз в неделю. По факту, это тот же советский талон, только цифровой. Коды закончились за час, но это мелочи, главное что "все свое, родное".

Крым получил полное советское комбо: дефицит топлива и продуктов на фоне успокаивающих заявлений властей о том, что на самом деле всего вдоволь.

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