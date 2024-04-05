'Крым ждет освобождения': украинские патриоты оставили особое 'послание' оккупантам в Евпатории. Фото

Во временно оккупированном Россией украинском Крыму патриоты продолжают сопротивление. В этот раз новую смелую акцию устроили прямо на "позициях" российских оккупантов.

Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал "Желтая лента". Отметим, что движение общественного сопротивления постоянно растет.

На так называемых "стрелковых позициях" российских оккупантов в Евпатории, активисты движения "Желтая Лента" оставили специальные записки.

В них отмечается, что место российских оккупантов не в украинском Крыму, а в других местах, таких как Колима, Саранск или Улан-Уде. 10 лет оккупации ничего не изменили, украинское сопротивление продолжается.

Патриоты убеждены, что рано или поздно украинское знамя вернется в Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что российские оккупанты активно готовятся к боевым действиям на полуострове. В частности, армия РФ роет траншеи по всему побережью и обустраивает бомбоубежища.

– Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк говорила, что захватчикам не будет покоя ни в одной точке временно оккупированного Крыма, потому что Украина серьезно настроена на возвращение всех своих территорий.

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