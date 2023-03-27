Роют траншеи по всему побережью: у оккупантов в захваченном Крыму началась паника, – Ташева

Представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что у российских оккупантов на полуострове началась паника. Захватчики активно готовятся к активным боевым действиям.

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В частности, армия РФ роет траншеи по всему побережью Крыма и обустраивает бомбоубежища. Об этом Ташева рассказала в эфире Radio NV.

По ее словам, руководство государства-террориста рассказывает, что оккупированный Крым якобы находится под защитой противовоздушной обороны армии РФ. При этом Ташева обратила внимание на то, что риторика захватчиков существенно поменялась.

На протяжении многих лет оккупации россияне рассказывали, что "Крым с Россией навсегда", однако в последнее таких лозунгов уже не слышно. Вместо привычного "победобесия" оккупанты готовятся защищаться в Крыму от возможного контрнаступления украинской армии.

"На самом деле над ПВО (в Крыму, – ред.) смеются уже в РФ. На протяжении всей оккупации Россия заявляла, что "Крым с Россией навсегда". Теперь нарративы поменялись. Теперь они будут "защищать" Крым, надежное ПВО работает на полуострове. Но на самом деле оккупационные администрации очень переживают, собственно военные уже роют траншеи по всему побережью крымского полуострова, роют траншеи на Керченском перешейке", – заявила она.

Кроме того, представитель президента Украины в Крыму добавила, что российские оккупанты активно строят бомбоубежища на полуострове. При этом делать это начали только после серии "бавовн" и жалоб жителей полуострова, которые перестали ощущать себя в безопасности.

"У них паника начинается, они очень боятся украинское контрнаступление на территорию Крыма. Собственно, пытаются частично обустраивать бомбоубежища. И то, они начали это делать после давления со стороны местного населения. Очень переживают из-за последних прилетов, в частности, в Севастополе", – сказала Ташева.

Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес заявил, что освобождение Крыма от российской оккупационной армии может стать решающей частью войны России против Украины. Однако для успешной деоккупации полуострова необходимо, чтобы международные партнеры, в частности США, открыто заявили, что хотят победы Украины.

К слову, Ходжес считает, что если у украинских военных будут дальнобойные ракеты, им, вероятно, будет под силу освободить Крым от российских оккупантов к концу лета 2023. При таком условии прогнать врага с востока Украины возможно уже в следующем году или даже раньше.

Ранее Ходжес высказал уверенность в том, что освобождение Крыма остается ключевой целью Украины, поскольку без этого наша страна не сможет ощущать себя в безопасности. Сохраняя свой флот в Черном море, Россия будет нарушать или блокировать пути доставки грузов к Азовскому морю и обратно, перекрывать пути к Одессе, запускать дроны для военной разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска уже перешли к обороне, в том числе, в Крыму. По словам главы оборонного ведомства, то, что россияне строят фортификационные укрепления и роют окопы, – хороший знак, ведь даже враг верит в контрнаступление украинской армии.

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