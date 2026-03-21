Крымчан бросят на фронт: Волошин рассказал, какие штурмы готовят оккупанты в апреле

Все мобилизованные жители оккупированного Крыма уже с 1 апреля 2026 года будут привлекаться к задачам в районе ведения боевых действий. Решение об этом принято российским генштабом.

Видео дня

О планах государства-агрессора сообщил полковник ВСУ, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Деталями он поделился в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Россияне обещали, что крымчане не будут воевать, а сейчас для них обязательно участвовать в боевых действиях", – подчеркнул спикер.

Какие перестановки на фронте планирует противник

По информации Сил обороны юга, захватчики уже ведут работу по полной замене военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты (Севастопольская бригады Черноморского флота РФ).

"Часть их находится на Курском направлении, а другая часть – в составе оперативно-тактической группы "Крым". Там их резервный полк находится и несколько отдельных батальонов", – сообщил Волошин.

Всех мобилизованных, которые там есть, будут менять на оккупантов, которые после ранения не пригодны к выполнению боевых задач.

Предварительно, в планах российского командования создание из 810-й бригады дивизии морской пехоты.

Параллельно с этим враг перебрасывает морпехов на юг, в частности 55-ю и 120-ю дивизии морской пехоты. Их направляют в полосу 29-й российской армии, сначала – на территорию временно оккупированной Донецкой области. Там будет происходить доукомплектование.

"И дальше доукомплектование будет из резервных подразделений 29-й армии", – заявил полковник ВСУ.

Он не исключил, что дальше эти российские военнослужащие будут привлечены (примерно в апреле) к участию в штурмовых действиях в операционной зоне 29-й армии. Это Александровское и Гуляйпольское направления.

Волошин добавил, что вражеская 58-я армия будет доукомплектовывать части 19-й и 42-й мотострелковых дивизий за счет резерва из московского военного округа. 58-я армия также присутствует на юге.

Российские 29-я армия и 68-й армейский корпус провели анализ потерь военной техники и сейчас 265 единиц боевых машин будет перемещены на ВОТ Донетчины и распределены по частям и подразделениям 29-й армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!