Оккупанты усилили давление на Лиманском направлении: военный рассказал, что происходит. Карта

Катя Поплюйко
War
2 минуты
627
Военные российской оккупационной армии усилили давление на Лиманском направлении (Донецкая область). Враг наносит удары авиабомбами, запускает дроны и прибегает к массированным пехотным штурмам.

Со своей стороны наши защитники держат оборону и уничтожают преобладающее количество живой силы противника. Об этом "Суспільному" рассказал начальник отделения коммуникаций 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады Максим Белоусов.

Россияне меняют тактику в Лимане

По словам военного, Силы обороны пытаются хорошо замаскировать собственные позиции, чтобы оккупанты не смогли уничтожить важное оборудование или военную технику, ведь россияне наносят удары тритонными КАБами и ищут цели с помощью разведывательных дронов.

Белоусов отметил, что российское войско меняет тактику, и вместо сплошных механизированных групп сейчас действует "точечно", одновременно появляясь в разных местах, подобно распыленным пехотным атакам.

В то же время захват Лимана остается одной из целей, поскольку оккупанты рассматривают город как плацдарм для дальнейших попыток штурма Славянска и Краматорска.

"Лиман является одним из ключевых хабов на пути к Славянскому. И это будет такое место, которое, можно сказать, будет опорным местом для того, чтобы в дальнейшем штурмовать и Лиман, и Краматорск. Конечно, Лиман ближе к Славянску, поэтому именно Славянск будет страдать, если Лиман будет захвачен. Но мы уверены, что этого не произойдет. Бригада, как и корпус, активно работают над тем, чтобы держать оборону Лимана от нашествия врага".

Начальник отдела коммуникаций 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады сообщил, что россияне продолжают бросать на штурмы большие группы пехоты и техники, поэтому критически важным является быстрое обнаружение и уничтожение целей.

Также, из-за массированных атак, растет количество пленных, ведь контракты оккупанты часто подписывают за несколько дней до штурма, что свидетельствует о ставке командования на численность, а не на жизнь солдат.

Вместе с тем, военный призвал жителей Лиманщины и прилегающих районов срочно эвакуироваться, ведь пребывание в зоне угрозы чрезвычайно опасно.

"Люди могут использоваться россиянами, как "живой щит". И мы уже раз видели, как и на нашем направлении, так и, например, и Покровском, что нет смысла оставаться и ждать, пока россияне зайдут в эти городки на их пути. Потому что, либо вы поддерживаете их, либо не поддерживаете, вы в любом случае будете уничтожены. Поэтому, призываю всех жителей, которые сейчас находятся в зоне нашей ответственности, особенно это Лиманщина, если у вас есть возможность эвакуироваться, эвакуироваться, как можно скорее", – подчеркнул Белоусов.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно наши бойцы отбили масштабный штурм российских сил на Лиманском направлении, сорвав попытку прорыва обороны. Для наступления противник задействовал десятки единиц легкой техники и бронемашины, однако понес существенные потери и был вынужден отступить.

