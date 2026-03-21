Российские войска увеличили количество механизированных атак в Украине: в ISW объяснили, что это значит

Оккупационная армия России начала чаще проводить механизированные атаки на фронте в Украине. Такие действия агрессора свидетельствуют об усиленной подготовке к наступлению весной-лето 2026 года.

Увеличение численности механизированных атак зафиксировано на Донбассе, а также в Харьковской области. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Враг готовится к новому наступлению

Эксперты ISW с 17 марта наблюдли рост российских механизированных наступлений на различных направлениях фронта. Аналитики отметили, что российские войска провели механизированную и моторизованную атаку в направлении Новопавловки размером с роту; сокращённые механизированные штурмы численностью взвода в направлении Купянска и возле Мирнограда 18 марта, а также механизированный штурм размером с взвод к северо-западу от Покровска и усиленный штурм размером в роту к северо-западу от Лимана.

Некоторые из этих механизированных атак могли быть разведывательными операциями, направленными на выявление или тестирование украинских позиций перед будущими наземными штурмами в весенне-летней кампании.

Также ISW наблюдает и другие признаки подготовки России к весенне-летней операции. Оккупанты начали обстрел поселений непосредственно возле Краматорска в конце февраля 2026 года. Российские силы проводят кампанию по воздушному перехвату в южной части Донецкой области как минимум с конца февраля 2026 года для подготовки к предстоящей кампании, нанося удары по основным украинским наземным линиям коммуникаций в этом районе.

РФ пытается нарушить логистику ВСУ

Захватчики неоднократно наносили удары по дамбам возле Константиновки и в направлении Покровка с конца февраля 2026 года, вероятно, пытаясь прервать украинскую логистику и затопить украинские позиции. ISW получает сообщения о том, что Россия может начать весенно-летнее наступление в Донецкой области, а механизированные штурмы и удары на Лиманском, Костянтиновском и Покровском направлениях могут стать частью подготовки к атакам на оборонительные позиции ВСУ с севера и юга в будущем.

Такие действия врага свидетельствуют о том, что наземная фаза весенне-летней наступательной кампании приближается, если она ещё не началась. Ожидаемое наступление весной-летом 2026 года вряд ли приведёт к применению значительных объёмов бронетехники в нескольких одновременных механизированных атаках на украинские позиции; однако, учитывая плотность фронта с дронами и нехватку российской бронетехники. Российские войска чаще используют ограниченное количество бронетехники для локализованных, импульсных наступательных действий на нескольких участках фронта.

Напомним, за последние две недели февраля 2026 года украинские защитники освободили больше территории, чем потеряли. Это произошло впервые со времен летнего контрнаступления ВСУ 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие совершили два отдельных наступления в Днепропетровской области и продвинулись на 10–12 километров вглубь позиций противника. Таким образом, с конца января 2026 года в результате этих действий было освобождено более 400 квадратных километров территории. Причем военная операция ВСУ в этом регионе еще продолжается.

