Украинские войска продвинулись на 10-12 километров: в ISW оценили контрнаступление на Днепропетровщине. Карта

Украинские военнослужащие совершили два отдельных наступления в Днепропетровской области и продвинулись на 10–12 километров вглубь позиций противника. С конца января 2026 года, в результате этих действий, было освобождено более 400 квадратных километров территории.

Сейчас военная операция ВСУ в этом регионе продолжается. Подробности сообщили аналитики Института изучения войны.

По информации командира 1-го отдельного штурмового полка ВСУ капитана Дмитрия Филатова, его подразделение, которое действует на Гуляйпольском направлении, продвинулось на 12 километров вглубь российских позиций между Новым Запорожьем и Добропольем. Также Силы обороны продвинулись на 10–11 километров на Александровском направлении.

Представитель Сил обороны юга полковник Владислав Волошин отметил, что украинские войска смогли перехватить инициативу на отдельных участках вблизи границы Запорожской и Днепропетровской областей.

По его словам, российские войска не продвигаются в сторону Гуляйполя уже около трех месяцев, и сейчас сосредоточили усилия на наступлении в направлении Железнодорожного, Мирного и Чаривного, вероятно из-за успешных контратак украинских сил на север и северо-восток от Гуляйполя.

В свою очередь начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал-майор Александр Комаренко сообщил, что на Александровском направлении украинские войска освободили более 400 квадратных километров территории.

По оценкам аналитиков, с начала января украинские силы вернули под контроль около 279 квадратных километров на Александровском и Гуляйпольском направлениях, хотя их методология картографирования может занижать реальные масштабы продвижения.

Комаренко также отметил, что почти вся территория Днепропетровской области уже освобождена, однако под контролем врага остаются три небольших населенных пункта, а еще два нуждаются в окончательной зачистке.

"ISW оценивает, что украинские войска недавно освободили Новогригорьевку, Калиновское и Степное (все к юго-востоку от Александровки). Геолокационные кадры, опубликованные 10 марта, показывают украинскую бронетехнику, действующую в центральной части Новогригорьевки, что свидетельствует о том, что украинские войска недавно продвинулись в этом районе и, вероятно, также освободили Калиновское и Степное (оба чуть севернее Новогригорьевки)", – говорится в материале.

Вместе с тем украинский источник сообщил об освобождении населенных пунктов Калиновское и Степное. В то же время аналитики пересмотрели свою предварительную оценку геолокационных кадров, обнародованных 7 марта, на которых зафиксирован удар украинских войск по российским позициям в южной части Тернового.

Теперь в ISW считают, что эти кадры были сняты еще до освобождения населенного пункта, которое, вероятно, произошло по состоянию на 6 марта. Это свидетельствует о том, что российские войска не удерживают позиции в Терновом.

Также украинские военные, действующие на Александровском направлении, 10 марта подтвердили освобождение этого населенного пункта.

"Таким образом, ISW оценивает, что пять населенных пунктов на Александровском направлении и в Днепропетровской области, где российские войска удерживают позиции и о которых, вероятно, имел в виду Комаренко, – это Новониколаевка, Запорожское, Новогеоргиевка, Январское и Малиевка (все к юго-востоку от Александровки). Украинский военный наблюдатель Александр Коваленко 10 марта оценил, что российские войска удерживают позиции в Новониколаевке, Сичневом, Малиевке, Терновом, Березовом (к западу от Тернового) и в частях Вороного (к северу от Тернового)", – отмечается в статье.

В то же время Коваленко предположил, что ВСУ могли уже освободить и провести зачистку в части этих населенных пунктов. Пока остается непонятным статус еще трех сел в Синельниковском районе – Новоподгороднего, Новопавловки и Ивановки, которые расположены за пределами Александровского направления.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщал, что украинские подразделения на Гуляйпольском направлении осуществляют успешные контратакующие и штурмовые действия, значительно сократив часть так называемой серой зоны, и сдерживают попытки врага проводить атаки. Также на указанном направлении воины Украины восстановили контроль над территорией более 300 кв. км.

