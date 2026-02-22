Сократили часть 'серой зоны': военные подтвердили восстановление контроля над территорией в 300 кв. км на юге

Украинские подразделения на Гуляйпольском направлении осуществляют успешные контратакующие и штурмовые действия, значительно сократив часть так называемой серой зоны, и сдерживают попытки врага проводить атаки. Более того, на указанном направлении воины Украины восстановили контроль над территорией более 300 кв. км.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. Таким образом, украинские военные подтвердили слова Верховного Главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского.

Активная фаза операции продолжается

"С начала операции, начавшейся в конце января 2026 года, нами восстановлен контроль над территорией более 300 кв. км. Так, восстановлен контроль, в том числе зачищено от ДРГ противника, над рядом населенных пунктов на административной границе Запорожской и Днепропетровской областей", – рассказал украинский офицер.

Представитель Сил обороны Юга отметил, что "пока продолжается активная фаза операции, говорить об окончательных ее результатах несколько преждевременно".

Ситуация на направлении

В последние днина Гуляйпольском и Александровском направлениях происходит до полусотни боестолкновений ежедневно. Также активно уничтожают врага украинские штурмовые группы к северу от Гуляйполя – на восток от Святопетровки и Староукраинки, – не давая оккупантам продвинуться к реке Гайчур.

"Активно сейчас враг штурмует наши позиции южнее Гуляйполя в направлении Железнодорожного. Но продвижений захватчик не имеет. Мы активно контратакуем", – рассказал Волошин.

Что предшествовало

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью французскому агентству AFP сообщил, что украинские защитники сейчас ведут успешное контрнаступление на южной линии фронта. Причем Верховный Главнокомандующий первым в Украине отметил, что на юге "по состоянию на сегодня уже освобождено 300 квадратных километров".

Украинский лидер подчеркнул, что "не будет говорить о конкретных вещах, чтобы не дать возможность российским террористам подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации".

"Но мы это уже делаем и сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти (из Украины), иначе мы их уничтожим", – сказал Владимир Зеленский.

Потери врага

По словам Волошина, за последнюю неделю только на Гуляйпольском направлении у российских захватчиков потери превысили тысячу солдат – причем речь идет о "безвозвратно уничтоженных" оккупантах. Отметим, что это обычная "норма потерь" россиян за одни только сутки – но по всей линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины только за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1010 захватчиков. Таким образом общие боевые потери России в живой силе уже составляют 1 млн 258 тыс. 890 человек.

Напомним также, как бойцы СБС уничтожили три ЗРК "Тор" врага в Запорожье за одну ночь.

