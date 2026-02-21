Силы обороны отминусовали еще 1010 российских оккупантов и вертолет армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1010 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 258 тыс. 890 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 21 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали один танк (11 685), три боевые бронированные машины (24 063), 42 артиллерийские системы (37 429), две РСЗО (1 651), один вертолет (348), 1 527 БпЛА оперативно-тактического уровня (140 408).

Также уничтожено 183 единицы автомобильной техники и автоцистерн (79 295).

За сутки Россия потеряла 1 759 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 1 303 средства ПВО, 435 самолетов, 4 314 крылатых ракет, 29 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 073 единицы спецтехники.

Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия теряет 30 000–35 000 военных в месяц и сообщил, сколькими жизнями оккупантов агрессор платит за каждый захваченный километр украинской земли.

