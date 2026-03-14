Такого не было с 2023 года: оккупанты теряют в Украине больше территорий, чем захватывают
За последние две недели февраля 2026 года украинские защитники освободили больше территории, чем потеряли. Это произошло впервые со времен летнего контрнаступления ВСУ 2023 года.
Об этом говорится в последней аналитической сводке американского Института изучения войны ISW. Одновременно в Институте критикуют текущее американское правительство, которое не предоставило Украине нужное оружие.
Освобождение украинских земель
ISW напоминают слова президента Украины Владимира Зеленского (слова прозвучали 3 марта), что с начала 2026 года ВСУ вернули не менее 460 квадратных километров. В Институте "есть доказательства, свидетельствующие, что начиная с января украинские войска точно освободили 257 квадратных километров".
Одновременно в ISW отмечают, что названное украинским лидером число может быть достоверным – в своих подсчетах они опирались только на открытые данные и не учитывали так называемые "серые зоны".
Так или иначе, украинские защитники в период с 14 по 20 февраля "достигли чистого прироста почти 33 квадратных километров", и "не менее 57 квадратных километров в период с 21 по 27 февраля", отмечают в ISW.
Последний раз украинские воины "имели чистый прирост территорий во время летнего контрнаступления 2023 года", напоминают в Институте.
"Недавние успехи Украины на поле боя сорвали усилия России создать условия для своего весенне-летнего наступления 2026 годаи заставят российские войска сначала создать стабильную оборону, прежде чем начать борьбу за возвращение утраченных позиций", – считают в ISW.
Отсутствие нужного оружия
Отдельно в Институте отметили, что украинские воины достигли указанного успеха в условиях отсутствия поддержки оружием со стороны США.
"Украина неоднократно запрашивала ракеты "Томагавк" американского производства – просьбу, которую Соединенные Штаты осенью 2025 года в конце концов отклонили. Однако предоставление даже небольшого количества "Томагавков" Украине со стороны США позволит украинским вооруженным силам значительно повредить или полностью уничтожить ключевые объекты производства и хранения ракет и беспилотников глубоко в российском тылу... Такие удары "Томагавками" смогли бы значительно ухудшить российскую ракетную и дроновую кампанию ракет против украинской энергетической и гражданской инфраструктурызимой 2025-2026 годов", – подчеркнули в ISW.
Альтернативная реальность Кремля
"Российское военное командование продолжает действовать в альтернативной реальности, устанавливая нереалистичные сроки (оккупации), которые не соответствуют реальным боевым возможностям России", – считают в ISW.
Речь идет о планах Москвы оккупации остальной части Донецкой и Луганской областей, продолжение продвижения в Запорожской и Херсонской областях, а также продвижение вглубь и захват Одесской области. И хотя в ISW признают "незаинтересованность Кремля в замораживании линии фронта", эксперты Института уверены, "что российские войска вряд ли смогут продвинуться в Одессу, не говоря уже о захвате всей области".
Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие совершили два отдельных наступления в Днепропетровской области и продвинулись на 10–12 километров вглубь позиций противника. Таким образом, с конца января 2026 года в результате этих действий было освобождено более 400 квадратных километров территории. Причем военная операция ВСУ в этом регионе еще продолжается.
