Крымский мост взорвут в четырех местах: эксперт назвал способ освобождения полуострова

Оккупированный полуостров Крым может быть освобожден путем осады. Для этого необходимо полностью вывести из строя Керченский (Крымский) мост, а также обеспечить огневой контроль ВСУ не только над полуостровом, но и над прилегающими территориями, в частности, на море.

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Осада может продолжаться до полугода. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

"Во-первых, нам нужно существенно разрушить Крымский мост. Не просто вывести его из строя, но и сделать невозможным его восстановление врагом. Во-вторых, нам нужно оружие, средства поражения, которыми мы могли бы полностью контролировать как территорию полуострова, так и территорию вокруг Крыма", – подчеркнул он.

Эксперт уточнил, что речь идет, в частности, о военной авиации, которая "позволит контролировать все порты".

Эксперт также напомнил, что с 2014 года страна-оккупант Россия превращала полуостров Крым в военную базу, поэтому даже если все пути снабжения группировки врага будут уничтожены, процесс освобождения Крыма не будет быстрым, убежден Крамаров. "Думаю, эта осада будет продолжаться в течение определенного времени – не менее трех или даже шести месяцев", – предупредил он.

Отвечая на вопрос, почему Крымский мост до сих пор не был уничтожен, эксперт пояснил: "Он до сих пор стоит, потому что у нас нет возможности теми средствами поражения, которые у нас есть, полностью вывести его из строя. Думаю, как только у нас появятся такие средства и такая возможность, Крымский мост будет разрушен. Скорее всего, он будет разрушен не в одном, а в нескольких местах – в трех-четырех, чтобы полностью исключить его потенциальное восстановление", – спрогнозировал он.

Полную версию интервью с Андреем Крамаровым вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, американский политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что для освобождения оккупированного Крыма украинской армии не обязательно заходить на территорию полуострова. Достаточно освободить Херсонскую область, а также сделать невозможным поставки оккупационной группировки по железной дороге и Крымскому мосту.