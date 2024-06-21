Кто из мужчин имеет право уезжать за границу и что для этого нужно: разъяснение

Новый закон о мобилизации в Украине, вступивший в силу 18 мая 2024 года, также повлиял на правила пересечения границы. Так, выезжать из Украины могут мужчины, не подлежащие призыву или имеющие право на отсрочку, при наличии соответствующих документов.

Видео дня

Прежде всего разрешено выезжать за пределы Украины мужчинам старше 60 лет и младше 18, ведь они не военнообязанные. Детальнее о том, какие категории мужчин имеют право выезжать из Украины, и что для этого нужно читайте в материале.

Согласно новому закону, служащие Госпогранслужбы имеют право проверять военно-учетные документы у мужчин и военнообязанных женщин (с медицинской или фармацевтической специальностями) при пересечении ими границы. Персональные данные в этих документах все военнообязанные должны обновить в течение 60 дней после 18 мая в ТЦК СП или через электронный кабинет призывника или резервиста.

Имеют право пересекать границу:

Мужчины, чьи близкие родственники (жена, сын, дочь, отец, мать, родные братья или сестры) погибли или пропали без вести во время проведения АТО или сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время военного положения, также имеют право на выезд.

Для этого необходимы документы, подтверждающие родственные связи, факт гибели или пропажи без вести близких родственников, и справка об отсрочке от призыва на военную службу (соответствующая отметка в военно-учетных документах), выдаваемая ТЦК или СП.

Мужчины, снятые с военного учета по состоянию здоровья

Для выезда за границу, кроме стандартного пакета документов, справки по ТЦК и военно-учетного документа, мужчинам необходимо иметь справку об инвалидности или решение медицинской комиссии о непригодности к военной службе. Мужчины с ограниченной годностью к службе не могут уезжать из Украины во время военного положения.

Временно непригодные для службы мужчины

Эта категория лиц для выезда за границу должна иметь справку об инвалидности или заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК), что подтверждает временную непригодность к военной службе сроком до 6 месяцев.

Мужчины с инвалидностью I, II, III группы

Эта категория лиц должна иметь справку формы №157-1/о, удостоверение, подтверждающее статус инвалида, а также пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий назначение социальной помощи. Документ об инвалидности должен быть получен в Украине. Если группу инвалидности назначили за границей, выезд из Украины невозможен.

Мужчины, сопровождающие личность с инвалидностью I или II группы или больного родственника

Для выезда за границу необходимо иметь заключение врача или документ, утвержденный врачебно-консультативной комиссией. Пересечь границу можно только вместе с больным/человеком с инвалидностью. Если мужчина будет пытаться уехать самостоятельно, имея все необходимые документы, ему будет отказано. Эти правила относятся также к тем, кто выезжает для ухода за больными родителями, женой или детьми.

Многодетные мужчины, имеющие трех или более несовершеннолетних детей

Для выезда за границу этой категории необходимо иметь свидетельства о рождении всех детей, свидетельство о браке/разрыве брака, а также решение органа опеки или удостоверения родителя многодетной семьи. Человек с тремя или более детьми может пересекать границу без них, если имеет соответствующие документы или их нотариально заверенные копии. Если он не проживает со своими детьми, например, имеет детей от разных браков, то должен предоставить доказательства их содержания: решение суда об алиментах и справку из исполнительной службы, подтверждающую уплату алиментов. Задолженность по уплате алиментов более трех месяцев лишает права отсрочки и пересечения границы.

Мужчины, самостоятельно воспитывающие детей

Мужчинам нужно иметь свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о смерти матери, или решение суда о лишении матери родительских прав, или документ о признании матери пропавшей без вести или оглашения ее умершей.

Мужчины, имеющие постоянное место жительства за границей

Для выезда за границу в паспорте такие мужчины должны иметь соответствующую отметку.

Мужчины (военнослужащие), которые едут на лечение, реабилитацию или обучение

Надо иметь направление на лечение за границу и письмо от Минздрава, подтверждающее, что иностранное медицинское учреждение принимает их на лечение. Если военнослужащий отправляется на военные учения, перечень необходимых документов предоставляет военная часть, отправляющая его за границу.

Мужчины-водители

Компания, в которой работает водитель, должна иметь лицензию на международные перевозки грузов, а информация об этой организации должна быть внесена в информационную систему Укртрансбезопасности.

Мужчины-волонтеры

Мужчины, занимающиеся волонтерской деятельностью, могут воспользоваться программой "Шлях" для выезда за границу. Они также могут подать документы на перевозки грузов для ВСУ, медицинских грузов или гуманитарной помощи.

Мужчины-железнодорожники и моряки

Для пересечения границы мужчина должен работать на международных рейсах и предоставить вместе со стандартным пакетом документов трудовой договор и письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

Мужчины-спортсмены и тренеры

Пересекать границу эта категория мужчин может только по решению Минмолодежьспорта о включении в состав участников спортивного мероприятия или соревнования или по письму министра об участии этих лиц в соревнованиях.

Мужчины, работающие в сфере культуры

Для пересечения границы необходимо иметь разрешение Минкульта, официальный запрос на выезд, а также приглашение от организатора мероприятия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, банковские счета военнообязанных, указавшие поддельные адреса проживания в системе "Резерв+", могут заблокировать. Дело в том, что почтовое сообщение, где проставлена отметка об отсутствии военнообязанного по адресу, указанному в "Резерв+", может считаться подтверждающим документом для того, чтобы ТЦК сразу выносило постановление о наложении штрафа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!