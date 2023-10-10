Кто из мужчин может выехать за границу в октябре, несмотря на военное положение: разъяснение

В Украине второй год продолжается полномасштабная вина и уже в седьмой раз продлено военное положение и общую мобилизацию сроком на 90 дней – с 18 августа по 15 ноября 2023 года. Поэтому военнообязанные мужчины не могут выезжать за границу, однако есть определенные исключения.

OBOZREVATEL объясняет, кто из мужчин может выехать за границу в октябре, несмотря на военное положение.

Прежде всего, пересекать границу могут украинцы до 18 лет, а также после 60 лет.

Не касаются ограничения и граждан от 18 до 60 лет, постоянно проживающих в другой стране и имеющих соответствующие отметки в паспорте об этом.

Вместе с тем, законом запрещено выезжать за границу студентам, аспирантам и докторантам, даже на обучение за границей.

Во время военного положения выезд за границу регулируется законом № 57, в котором предусмотрено, что военнообязанные имеют основания для пересечения границ по следующим категориям:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

по профессии;

для помощи ВСУ;

госслужащие;

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По состоянию здоровья и семейным обстоятельствам уехать могут:

лица с инвалидностью, при наличии, в частности, справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи и т.п.;

лица, имеющие жену (супруга) из лиц с инвалидностью и сопровождающих таких жену (супруга) для выезда за пределы Украины;

лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

лица, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

бабушки, дедушки, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчи, сопровождающие детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях/учреждениях — в сопровождении работников заведения ухода.

По профессии выехать смогут:

военные в отпуск – при наличии документов о разрешении по воинской части;

работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал – в командировку или на обучение;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

спортсмены, которые включены в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорта лиц с инвалидностью;

тренеры из состава национальных сборных команд Украины, которые обеспечивают подготовку спортсменов, включенных в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорта лиц с инвалидностью;

спортивные судьи и другие специалисты, обеспечивающие, в частности, организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, антидопинговый контроль и т.д.

спортсмены, тренеры, которые включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта, лиц, обеспечивающих организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, которые включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов игровых видов спорта, спортивных судей, арбитров.

Отметим, для выезда за границу во время военного положения военнообязанный мужчина от 18 до 60 лет должен документально подтвердить наличие основания. При этом документы в ТЦК должны брать только те, кто выезжает за границу по состоянию здоровья – они подтверждают снятие с военного учета. Документы другие категории могут получить гражданских органах и учреждениях.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, кто может подлежать мобилизации в октябре и кого будут забирать на службу в первую очередь.

Как сообщал OBOZREVATEL, пограничники не выпустили из страны более 2 тыс. госслужащих с момента вступления в силу распоряжения о запрете чиновникам выезжать из Украины без уважительной причины. Тем не менее, они пытались выехать с нарушением процедуры.