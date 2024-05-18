Кто из мужчин сможет выехать за границу Украины с 18 мая: разъяснение

Во время военного положения и общей мобилизации военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако некоторым категориям граждан разрешается пересекать границу при определенных условиях и обстоятельствах.

С 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, который вносит изменения в нормы военного учета и предусматривает дополнительные условия для выезда за границу. Детальнее о том, кто из мужчин сможет уехать за границу, читайте в материале OBOZ.UA.

В целом правила пересечения границы для военнообязанных мужчин регламентируются Постановлением КМУ №57, поэтому они останутся неизменными даже после вступления в силу нового закона.

Следовательно, выезд за границу из Украины запрещен для таких категорий граждан:

Мужчины, военнообязанные, но не имеющие оснований для отсрочки и не являющиеся забронированными работодателями.

Мужчины, получившие повестку на мобилизацию.

Женщины, получившие повестку на мобилизацию.

Согласно действующему законодательству, имеют право выезжать за границу следующие категории граждан:

Мужчины, не военнообязанные. Это включает тех, кто не имеет украинского гражданства, а также тех, кто имеет постоянное место жительства за рубежом.

Мужчины, военнообязанные, но имеют основания для выезда за границу. Сюда входят те, кто выезжает за границу в связи с учебой, работой, лечением, участием в международных мероприятиях, исполнением государственных обязанностей, дипломатической миссией, поддержкой Вооруженных сил Украины и т.д. Это также касается тех, кто сопровождает за границу лиц с инвалидностью, своих родителей или родителей супруги или мужа с инвалидностью I или II группы, или является опекуном лиц с инвалидностью и сопровождает их.

Женщины, не получившие повестку на мобилизацию. Это касается тех, кто имеет медицинское или фармацевтическое образование, а также добровольно записавшихся на военный учет.

Важно, что мужчинам, не подлежащим призыву или имеющим право на отсрочку, нужно будет предъявить соответствующие документы для подтверждения этого факта.

Также во время мобилизации не подлежат призыву на военную службу военнообязанные, официально признанные лицами с инвалидностью, непригодными или временно непригодными.

Однако простая отметка "снятая с военного учета" от Территориального центра комплектования и Социальной поддержки не дает мужчине беспрепятственного права на выезд за границу. Эта отметка не является подтверждением инвалидности или непригодности к военной службе в Воинских частях по состоянию здоровья. Поэтому необходимо обратиться в ТЦК и СП для получения соответствующих документов.

Также имеют право на выезд за границу родители, имеющие троих или более детей младше 18 лет. Однако важно заметить, что если мужчина не проживает со всеми своими детьми, например, если дети от разных браков, он должен предъявить доказательства их содержания: решение суда об алиментах и справку от исполнительной службы, подтверждающую уплату алиментов. Долг по алиментам сроком более трех месяцев лишает права на отсрочку и выезд за границу.

ГНСУ при выезде за границу будут проверять военные документы

Работники Госпогранслужбы должны будут проверять военно-учетные документы мужчин и военнообязанных женщин с медицинской или фармацевтической специальностью.

Согласно новому закону о мобилизации все военнообязанные должны обновить свои персональные данные в военно-учетных документах в течение 60 дней после 18 мая.

С внесением информации в единый реестр таким украинцам будут присваивать VIN-код, который будут вклеивать в военный билет. Поэтому даже те, кто имеет право на выезд должны обратиться в ТЦК и СП, чтобы получить военно-учетный документ с VIN-кодом.

Этот код будут затем считывать специальными приборами пограничники, что дает им доступ к личному делу военнообязанного в электронной форме. Ранее право на выезд за границу для отдельных категорий мужчин не предусматривало возобновление военно-учетных документов.

Как сообщал OBOZ.UA, новый закон о мобилизации вводит меры наказания для уклоняющихся, а принятый на днях законопроект №10379 предусматривает ужесточение ответственности за совершение военных правонарушений. В частности, лицам, которые проигнорируют предписания закона о мобилизации, грозят штрафы, блокировка карт и арест имущества или даже заключение.

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