'Кто может гарантировать?': Зеленский высказался о перемирии на время Олимпиады и объяснил позицию Китая по поводу войны в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина скептически относится к идее перемирия на время проведения Олимпийских игр в Париже. По его словам, в случае временно прекращения огня страна-террорист Россия может использоваться это время в своих целях.

Также глава государства подчеркнул, что, когда речь идет о перемирии, кремлевскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять. Об этом Зеленский заявил в интервью AFP.

Украинские президент рассказал, что в общении с президентом Франции Эммануэлем Макроном дал понять, что РФ нельзя доверять, когда речь заходит о прекращении огня. Зеленский отметил, что диктатор Путин не придерживается никаких договоренностей.

"Я сказал: Эммануэль, мы не можем в это поверить. Давайте представим, что существует какое-то прекращение огня. Во-первых, мы не доверяем Путину. Во-вторых, он не выведет свои войска", – сказал Зеленский.

Кроме того, он добавил, что российская оккупационная армия попытается использовать временное перемирие. Зеленский отметил, что РФ наверняка сможет использовать этот период, чтобы накопить войска и с новыми силами атаковать Украину.

"Третье... скажите мне, – ответил я Эммануэлю, – кто может гарантировать, что Россия не воспользуется этим временем, чтобы перебросить свои войска на нашу территорию? Мы против любого перемирия, которое играет на руку врагу", – заявил президент Украины.

Также Зеленский объяснил позицию Китая по поводу войны в Украине. Президент отметил, что китайские политики живут с ощущением, что, если Россия проиграет войну, это будет не поражением для России, а победой Соединённых Штатов.

"Для них это победа Запада. И они хотят найти баланс между ними... Вот почему я хотел бы, чтобы Китай принял участие в Мирном саммите 15 и 16 июня. Участие глобальных игроков, таких как Китай, важно, потому что они имеют влияние на Россию, и чем больше таких стран будет на нашей стороне… тем больше России придется с этим иметь дело", – сказал президент.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна предложит России прекратить военные действия в Украине во время проведения летних Олимпийских игр в Париже. В этот период олимпийского перемирия РФ будет предложено соблюдать "режим тишины".

Ранее глава Кремля в очередной раз заговорил о возможности переговоров с Украиной. Диктатор сказал, что базой для переговорного процесса могут стать стамбульские договоренности.

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